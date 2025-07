Dramatisches Halbfinal-Aus beschert DFB-Frauen Rekordquote im TV

Spannung pur im EM-Halbfinale der DFB-Frauen: Das fesselnde Spiel gegen Spanien hat über 14 Millionen Zuschauer erreicht - ein Quotenrekord innerhalb des Turniers.

Klara Bühl und ihre Mitspielerinnen verloren in Zürich gegen Spanien.

Das dramatische EM-Halbfinale der DFB-Frauen gegen den Titelverteidiger Spanien hat am Mittwochabend ein Millionenpublikum vor die Bildschirme gezogen. Die Partie bescherte der ARD einen Quotenrekord und zählt zu den erfolgreichsten TV-Übertragungen im deutschen Frauenfußball.

Über 14 Millionen Zuschauer schalteten ein

Das Halbfinale verfolgten so viele Zuschauer wie kein anderes Spiel der EM. sahen sich rund 14,26 Millionen Zuschauer die Partie an. Das entspricht einem Marktanteil von starken 57,6 Prozent. Zum Vergleich: Das Viertelfinale gegen Frankreich hatte etwas mehr als 10 Millionen Menschen erreicht, was einen Marktanteil von 52,2 Prozent ausmachte.

Auch in der werberelevanten Zielgruppe setzte das Spiel neue Maßstäbe: 4,2 Millionen Zuschauer bedeuteten hier einen Marktanteil von beeindruckenden 68,5 Prozent. Nur eine einzige Partie der deutschen DFB-Frauen war noch erfolgreicher: Das 1:2-Finale der EM 2022 gegen England verfolgten rund 17,9 Millionen Menschen.

ZDF punktet trotz EM

Trotz der Fußball-Dominanz am Mittwochabend schlug sich das ZDF wacker. Der zweiteilige Krimi "Waldgericht - Ein Schwarzwaldkrimi" kam zunächst auf 3,08 Millionen Zuschauer, der zweite Teil hielt noch 2,38 Millionen. Mit Marktanteilen von 12,8 und 9,6 Prozent erzielte das ZDF ein respektables Ergebnis.

Sat.1 erreichte zur Primetime mit "Das große Backen - Die Profis" 1,02 Millionen Zuschauer, was einen geringen Marktanteil von 4,3 Prozent ausmacht. Eine alte Ausgabe von "Wer isses?" brachte ProSieben immerhin 400.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 2,8 Prozent ein.