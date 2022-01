Doppelter Nachschub: Zwei weitere Staffeln "Emily in Paris" bestätigt

Auf absehbare Zeit wird "Emily in Paris" bleiben: Netflix hat soeben verkündet, dass es mindestens zwei weitere Staffeln der Serie geben wird.

Die Zukunft von "Emily in Paris" ist vorerst gesichert.

Fans der Romcom-Serie "Emily in Paris" haben gleich doppelten Grund zur Freude. Wie Streamingdienst Netflix nun , wurden in einem Rutsch sogleich Staffel drei und vier der Serie mit Lily Collins (32) als Titelfigur in Auftrag gegeben.

Dass es mit Emilys Abenteuern in der Stadt der Liebe weitergehen würde, ist angesichts des Erfolgs der ersten beiden Staffeln wenig überraschend. Sowohl die Auftaktfolgen als auch der zweite Schwung an Episoden, der erst kurz vor Weihnachten 2021 veröffentlicht wurde, konnten sich nach ihrem Release in die Top 10 von Netflix platzieren. Die Serie wurde zudem für einen Primetime Emmy und zwei Golden Globes nominiert.

Darum geht es in "Emily in Paris"

Lily Collins (32) spielt die Chicagoerin Emily, die in Paris eine Stelle bei einer Tochterfirma ihres Arbeitgebers in Paris annimmt. Auf die Amerikanerin prasseln sprachliche und kulturelle Herausforderungen ein. Doch neu gewonnene Freundschaften und die Liebe machen den Alltag in der französischen Hauptstadt immer angenehmer.

Lily Collins, die Tochter von Phil Collins (70), begann ihre Schauspielkarriere 2009 in der Serie "90210" und im Film "Blind Side - Die große Chance". Hauptrollen übernahm sie danach in Filmen wie "Chroniken der Unterwelt - City of Bones" (2013) oder "Love, Rosie - Für immer vielleicht" (2014). Neben ihrer Schauspielkarriere arbeitet Collins auch als Model.