Dominic McLaughlin: Erster Moment als Harry Potter war "surreal"

Dominic McLaughlin spielt in der neuen HBO-Serie Harry Potter. Im Interview verrät er, warum der erste Moment im Kostüm für ihn "surreal" war.

Dominic McLaughlin (11) setzte sich gegen Tausende Bewerber durch und spielt in der neuen HBO-Serie den jungen Harry Potter. Nun sprach der Jungstar erstmals über den Moment, als er das Kostüm des Zauberlehrlings anzog. "Es war ein bisschen surreal, um ehrlich zu sein", . Schließlich sei er schon als Kind ein großer Fan der Reihe gewesen.

"Es war natürlich eine Traumrolle, deshalb bin ich total begeistert, dass ich sie spielen darf", ergänzte Dominic McLaughlin. Befragt wurde er von "BBC News" im Rahmen der Promo-Tour zu seinem Film "Grow". In der Familienkomödie gibt er sein Kamera-Debüt als Freund eines Mädchens, das einen Kürbiswettbewerb gewinnen will.

Dominic McLaughlin traf in "Grow" auf "Harry Potter"-Kollegen

Für Fans, die der "Harry Potter"-Serie entgegenfiebern, bietet der Film die erste Gelegenheit zu sehen, wie sich Dominic McLaughlin vor der Kamera schlägt. Bislang stand der Nachwuchsdarsteller ausschließlich auf der Bühne - etwa neben Ralph Fiennes (62) in "Macbeth".

In "Grow" traf Dominic McLaughlin bereits auf einen späteren "Harry Potter"-Kollegen: Nick Frost (53) übernimmt in dem Kinderfilm eine wichtige Rolle. In der HBO-Serie wird der Komiker als Wildhüter Hagrid zu sehen sein.

Die Dreharbeiten zur "Harry Potter"-Serie haben im Juli 2025 in den Leavesden Studios begonnen. Dort entstanden bereits die Kinofilme nach den Romanen von J. K. Rowling (60). HBO hatte den Produktionsstart mit einem Foto vermeldet, auf dem Dominic McLaughlin erstmals als Harry Potter zu sehen ist, samt der berühmten Narbe auf der Stirn.

Der Nachfolger von Daniel Radcliffe (36), der den Zauberschüler im Kino spielte, kommt bei den Fans gut an. Dominic McLaughlin erinnert an den Harry aus den Büchern, lautet der Tenor.