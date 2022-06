Docutainment-Reihe: Karl-Theodor zu Guttenberg wird zum Moderator

Neues Projekt für Karl-Theodor zu Guttenberg: Er arbeitet an Dokumentationen für RTL+. Der ehemalige Politiker wird als Moderator und Interviewer durch zwei Sendungen führen.

Karl-Theodor zu Guttenberg (50) kehrt in prominenter Position zurück. Allerdings nicht in die Politik: Zusammen mit RTL Deutschland arbeitet der ehemalige Verteidigungsminister an "High-End-Dokumentationen" für das Streamingangebot RTL+. Zu Guttenberg werde als Moderator und Interviewer durch zwei 90-minütige Docutainment-Sendungen führen, gab der Sender am Montag bekannt. Sie sollen noch in diesem Jahr ins Programm kommen. Über die Inhalte ist noch nichts bekannt.

Rücktritt nach Plagiatsaffäre

Karl-Theodor zu Guttenberg galt einst als Hoffnungsträger der CSU. Er war Bundeswirtschaftsminister (2009), dann Verteidigungsminister (2009-2011) und zu dieser Zeit einer der beliebtesten Politiker des Landes. 2011 kam dann der große Skandal: Die Universität Bayreuth entzog zu Guttenberg im Februar 2011 im Zuge einer Plagiatsaffäre um seine Dissertation den Doktortitel. Wenige Tage später legte zu Guttenberg sämtliche politischen Ämter nieder. Der ehemalige Politiker zog mit seiner Familie zwischenzeitlich in die USA und soll heute unter anderem als Lobbyist und Unternehmensberater tätig sein.