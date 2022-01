Disney+ gibt grünes Licht für "Percy Jackson"-Serie

Disney+ hat für die Serienproduktion "Percy Jackson and the Olympians" grünes Licht gegeben. Zuvor wurden schon zwei Bände der Buchreihe von Rick Riordan verfilmt.

Die "Percy Jackson and the Olympians"-Serie hat von Disney+ offiziell grünes Licht bekommen. Die Serienadaption der Buchreihe von Rick Riordan (57) wurde beim Streaminganbieter erstmals im Mai 2020 als "in Arbeit" gemeldet. Die Serie, deren Casting gerade läuft, wurde von Riordan .

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Die Realverfilmung der Serie erzählt die Geschichte des titelgebenden zwölfjährigen modernen Halbgottes, der sich gerade mit seinen neu entdeckten übernatürlichen Kräften abfindet. Als ihn der Himmelsgott Zeus beschuldigt, seinen Meisterblitz gestohlen zu haben, muss Percy quer durch Amerika wandern, um diesen zu finden und die Ordnung im Olymp wiederherzustellen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Die erste Serie von "Percy Jackson"

Die Buchreihe von "Percy Jackson" umfasst die Titel "Diebe im Olymp", "Im Bann des Zyklopen", "Der Fluch des Titanen", "Die Schlacht um das Labyrinth" und "Die letzte Göttin". Die ersten beiden wurden zuvor in Spielfilme adaptiert. Logan Lerman (30) spielte die Hauptrolle des Percy Jackson. Die beiden Filme sind 2010 und 2013 veröffentlicht worden und erhielten gemischte Kritiken. Weltweit spielten sie mehr als 425 Millionen US-Dollar ein.