"Dinner for One": Alle Sendetermine des TV-Klassikers mit Miss Sophie für 2025

Ein torkelnder Butler, ein legendärer Tigerteppich und reichlich Alkohol. So kennen und lieben viele Deutsche Freddie Frinton als Butler James in "Dinner for One". Auch in 2025 läuft die Kultkomödie natürlich wieder im TV.

Freddie Frinton als Diener James und May Warden als Miss Sophie im TV-Sketch "Dinner for One oder der 90. Geburtstag".

Zu Silvester gehören zahlreiche Traditionen und Bräuche, darunter auch der allseits beliebte TV-Klassiker "Dinner for One". Der Sketch mit Freddie Frinton als Butler James ist ein fester Bestandteil des Jahresausklangs und wird auch dieses Jahr wieder ausgestrahlt – ganz nach dem Motto "the same procedure as every year". Wir haben für Sie alle Sendetermine für 2025 sowie Infos zum TV-Klassiker zusammengefasst.

Handlung von "Dinner for One"

Worum geht es in "Dinner for One"? Der Sketch dreht sich um Miss Sophie, die ihren 90. Geburtstag feiert. Da all ihre Freunde bereits verstorben sind, speist sie allein an einem festlichen Tisch. Ihr treuer Butler James übernimmt die Bedienung und verkörpert zusätzlich die Rollen der vermeintlichen Gäste, die Miss Sophie in ihrer Einbildung eingeladen hat.

Genießt besonderen Kultstatus: Das Tigerfell aus dem Sketch "Dinner for One". © Federico Gambarini/dpa

Diese imaginären Charaktere – Sir Toby, Admiral von Schneider, Mr. Pommeroy und Mr. Winterbottom – werden von James bedient, trinken reichlich alkoholische Getränke und verwandeln den Abend schließlich in ein chaotisches Durcheinander, in dem James betrunken herumwirbelt.

Die Sendetermine und Sendezeiten für "Dinner for One" 2025 im Überblick

Datum Uhrzeit Sender Mittwoch, 31.12.2025 16.05 Uhr NDR Mittwoch, 31.12.2025 17.35 Uhr WDR Mittwoch, 31.12.2025 18.40 Uhr Das Erste Mittwoch, 31.12.2025 18.25 Uhr NDR Mittwoch, 31.12.2025 18.30 Uhr SWR Mittwoch, 31.12.2025 18.55 Uhr RBB Mittwoch, 31.12.2025 19.00 Uhr MDR Mittwoch, 31.12.2025 19.10 Uhr HR Mittwoch, 31.12.2025 19.40 Uhr NDR Mittwoch, 31.12.2025 19.40 Uhr BR Mittwoch, 31.12.2025 19.55 Uhr one Mittwoch, 31.12.2025 23.35 Uhr NDR Donnerstag, 01.01.2026 00.05 Uhr BR

"Dinner for One" auf Kölsch und Hessisch: Alle Regionalversionen im Überblick

Es gibt auch alternative Versionen des Stücks, in denen die Schauspieler und Schauspielerinnen dem Geschehen anhand von Dialekten oder kulturellen Anpassungen einen regionalen Touch verleihen.

Datum Uhrzeit Dialekt Sender Mittwoch, 31.12.2025 11.30 Uhr Platt NDR Mittwoch, 31.12.2025 16.45 Uhr Ruhrgebiet WDR Mittwoch, 31.12.2025 17:10 Uhr Kölsch WDR Mittwoch, 31.12.2025 18.15 Uhr Nordhessisch HR Mittwoch, 31.12.2025 18.40 Uhr Hessisch HR Mittwoch, 31.12.2025 18.45 Uhr Schwäbisch SWR

Wer den TV-Klassiker an Silvester verpasst, kann den Kultfilm mit Butler James und Miss Sophie an Neujahr in der ARD-Mediathek streamen. Auf klassischen Streaming-Plattformen sucht man meist vergeblich. Zwar hat Amazon Prime Video den Film im Angebot – jedoch nur gegen eine Kaufgebühr von 2,49 Euro. Andere Anbieter wie Netflix, Apple TV und Co. haben den Film derzeit nicht im Sortiment.

"Dinner for One" war in England nie ein Hit

"Dinner for One" hält einen Weltrekord als der meistgezeigte Fernsehsketch aller Zeiten. Seit seiner Premiere im Jahr 1963 wurde der Sketch unzählige Male im Fernsehen ausgestrahlt – ein regelrechter Dauerbrenner, insbesondere in Deutschland und anderen europäischen Ländern, vor allem an Silvester.

Ursprünglich wurde "Dinner for One" auf Englisch aufgeführt. Die Version mit Freddie Frinton als Butler James und May Warden als Miss Sophie wurde erstmals 1963 aufgezeichnet. Interessanterweise war der Sketch in Großbritannien weniger bekannt, aber in den deutschsprachigen Ländern entwickelte er sich zu einem legendären Silvesterklassiker.

Auch in Skandinavien genießt "Dinner for One" einen besonderen Kultstatus. In Ländern wie Dänemark und Schweden ist der Sketch ebenfalls fester Bestandteil des Silvesterprogramms. Oft wird er dort mit Untertiteln oder in der jeweiligen Landessprache synchronisiert.