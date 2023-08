Dieter Bohlen kommt zurück: RTL stellt neue "Supertalent"-Jury vor

Im Frühjahr 2024 kehrt "Das Supertalent" zurück auf die Bildschirme. RTL hat nun die neuen Juroren bekannt gegeben. Auch Urgestein Dieter Bohlen kehrt zurück.

"Das Supertalent" kehrt nach einer längeren Pause 2024 zurück auf die TV-Bildschirme. Das hat der Sender RTL am Freitag (18. August) mitgeteilt. Zudem steht auch fest, wer am Jurypult Platz nehmen wird. Die große Überraschung: Urgestein Dieter Bohlen (69) feiert - wie auch schon bei "Deutschland sucht den Superstar" - sein Comeback.

Neben ihm kehrt auch sein langjähriger Kollege Bruce Darnell (66) zurück. "Ein großer Wunsch von mir ist in Erfüllung gegangen. 'Das Supertalent' ist wieder da. Und mein Freund Bruce ist dabei. Wir beide gehören einfach zusammen", wird Bohlen in der Mitteilung zitiert. Und auch Darnell freut sich auf das Comeback der Talentsendung: "Für mich ist es wie nach Hause kommen! Back to the best Juryplatz!"

Weibliche Unterstützung für die "Supertalent"-Jury

Mit ins Boot hat sich das eingespielte "Supertalent"-Duo weibliche Unterstützung geholt: "Let's Dance"-Profitänzerin Ekaterina Leonova (36) und "Let's Dance"-Gewinnerin Anna Ermakova (23). "Teil von 'Das Supertalent' zu sein, ist wie ein Ritterschlag für mich", wird die Tochter von Boris Becker (55) zitiert. "Durch meine Teilnahme bei 'Let's Dance' weiß ich genau, wie es sich als Kandidatin einer solchen Show anfühlt."

Auch Leonova freut sich auf den Perspektivwechsel: "Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie wichtig konstruktive Kritik und wertvolle Tipps für eine erfolgreiche Performance sind und darf jetzt erleben, wie sich Herr Llambi auf der anderen Seite des Bewertungstisches fühlt."

Nachdem RTL die ursprüngliche Jury um Dieter Bohlen nach der 14. Staffel ausgewechselt hatte, saßen in Staffel 15 Michael Michalsky (56), Chantal Janzen (44) und die Ehrlich Brothers sowie wechselnde Gastjuroren in der Jury. Aufgrund gesunkener Quoten setzte der Sender "Das Supertalent" anschließend auf unbestimmte Zeit aus. Die 16. Staffel soll nun im Frühjahr 2024 starten, ein genauer Starttermin ist noch nicht bekannt.