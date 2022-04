Diese Musiker schafften mit "DSDS" den Durchbruch

Die 19. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" startet in die Live-Shows. Sind unter den verbliebenen Kandidaten und Kandidatinnen Musiker mit Starpotential? Diese ehemaligen Teilnehmer haben es vorgemacht und die Show als Sprungbrett für erfolgreiche Karrieren genutzt.

Die zehn besten Talente der 19. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" treten am Samstag, 16. April (um 20:15 Uhr bei RTL und ) in der ersten Live-Show der Staffel auf. Schlummert in einem von ihnen der nächste große Musikstar, dem eine große Karriere bevorsteht? Einige ehemalige Kandidatinnen und Kandidaten haben es ihnen bereits vorgemacht. Musiker wie Pietro Lombardi (29) oder Beatrice Egli (33) nutzten die Show als Sprungbrett für ihre erfolgreichen Karrieren.

Alexander Klaws

Alexander Klaws (38) war der erste "DSDS"-Gewinner der Geschichte. Er gewann die Castingshow im Jahr 2003 mit 20 Jahren. Sein erfolgreicher Siegersong "Take Me Tonight" stammte vom ehemaligen Jury-Urgestein Dieter Bohlen (68). Heute ist der Ex-Castingstar als Schauspieler, Sänger und Musical-Darsteller erfolgreich. Nach Rollen in den Musicals "Tanz der Vampire", "Tarzan" und "Ghost - Das Musical" spielte er von Juni bis September 2019 Winnetou bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg. Zwei Jahre lang übernahm er in der Sat.1-Telenovela "Anna und die Liebe" eine Hauptrolle. Außerdem hat er einen "Let's Dance"-Sieg sowie den Triumph von "The Masked Singer" 2021 für sich zu verbuchen. Am 13. April tritt er im RTL-Livemusical als Jesus Christus in "Die Passion" auf. Auch privat fand Klaws sein Glück: Bei den Proben zum Musical "Tarzan" lernte er seine heutige Ehefrau Nadja Scheiwiller (36) kennen. Das Paar hat zwei gemeinsame Söhne.

Pietro Lombardi

Pietro Lombardi (29) ist einer der wohl erfolgreichsten "DSDS"-Gewinner aller Zeiten. Über zehn Jahre nach seinem Gewinn im Jahr 2011 erfreut sich der heute 29-Jährige nach wie vor großer Beliebtheit. 2020 veröffentlichte der Künstler mit "Lombardi" sein drittes Studioalbum. Dieses hielt sich ganze 20 Wochen auf Platz zwei der Deutschen Charts. Zudem nahm er in der 16. und 17. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" als Juror neben Dieter Bohlen Platz, der für den Sänger auch zahlreiche Songs schrieb. Im März 2022 veröffentlichte er seine neue Single "Ich lass dich nicht los" und stieg damit in die Top 20 der Singlecharts ein.

Sarah Engels

Während der Teilnahme an "Deutschland sucht den Superstar" 2011 galten Sarah Engels (29) und Sieger Pietro als Traumpaar. Die Zweitplatzierte und der Gewinner heirateten 2013. Zwei Jahre später kam Sohn Alessio (6) zur Welt, bevor sich das Paar 2019 scheiden ließ. Aber nicht nur privat ist in Sarah Lombardis Leben seit der "DSDS"-Teilnahme viel geschehen. Ihren Kampfgeist bewies die Sängerin in vielen TV-Formaten wie etwa "Das große Promibacken", "Dancing on Ice" oder 2020 als Skelett bei "The Masked Singer". In jedem dieser Formate konnte Lombardi auch den Sieg für sich nach Hause tragen. Auch privat scheint die 29-Jährige ihr Glück gefunden zu haben: Sie ist seit Mai 2021 mit Fußballspieler Julian Engels (28), geboren Büscher, verheiratet. Das Paar wurde im Dezember desselben Jahren Eltern einer Tochter.

Luca Hänni

Ein Jahr nach Pietro Lombardis Sieg eroberte der Schweizer Luca Hänni (27) die "DSDS"-Bühne sowie die Herzen zahlreicher Fans. 2012 gewann der damals 18-Jährige das Finale und landete mit dem von Bohlen geschriebenen Song "Don't Think About Me" einen Nummer-eins-Hit. Privat wie auch beruflich scheint es bei Hänni nach wie vor rund zu laufen. Nach seiner Teilnahme beim Eurovision Songcontest 2019, bei dem er mit "She Got Me" den vierten Platz für die Schweiz belegte, veröffentlichte er 2020 sein fünftes Studioalbum. Im Frühjahr desselben Jahres schaffte er es mit Tanzpartnerin Christina Luft (32) bei "Let's Dance" auf den dritten Platz. Die beiden gaben im Juli 2020 ihre Beziehung bekannt und wohnen mittlerweile zusammen.

Beatrice Egli

Erneut ging der Sieg in die Schweiz: Mit Beatrice Egli (33) gewann 2013 erstmals eine Schlagersängerin den Gesangscontest. In ihrer Karriere produzierte sie bereits zehn Studioalben und belegte mit diesen regelmäßig die vorderen Plätze sowohl in den deutschen und österreichischen als auch in den Charts ihrer Schweizer Heimat. Seit 2019 gilt sie als die erfolgreichste Schweizer Künstlerin. Von 2015 bis 2017 produzierte sie außerdem für die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender musikalische Reisen durch ihre Heimat sowie ausgewählte europäische Städte.

Prince Damien

Vor seiner Teilnahme an "Deutschland sucht den Superstar" schnupperte Prince Damien (31) erstmals Castingluft: Im April 2015 bewarb er sich bei der britischen Castingshow "The X-Factor". Dort schaffte er es bis ins Bootcamp. Nur wenige Monate später versuchte der Sänger, der gebürtig Messiah Prince Sheridan Damien Ritzinger heißt, sein Glück bei der deutschen Gesangsshow "Deutschland sucht den Superstar" - und gewann diese im Mai 2016. Der Song "Glücksmoment" erreichte darauf Platz eins der Download-Charts. Prince Damien blieb keine Eintagsfliege. So synchronisierte er 2016 einen Frosch im Animationsfilm "Sing", wurde 2017 zusammen mit Luca Hänni Zweiter in der Tanzshow "Dance Dance Dance" und agierte als Musicaldarsteller im Stück "The Band". 2020 wurde der Sänger außerdem Dschungelkönig bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" und nahm an der RTL-Show "Big Performance - Wer ist der Star im Star?" teil.

Ramon Roselly

Den Beginn einer erfolgreichen Musikkarriere kann Ramon Roselly (27) bereits vorzeigen. Der Schlagersänger gewann die 17. Staffel der Show im Jahr 2020. Schon mit seinem Sieg stellte der Sohn einer Zirkusfamilie einen Rekord auf: Er gewann mit 80,82 Prozent der Stimmen der Zuschauer - so hoch hatte vor ihm keiner gesiegt. Der Siegersong "Eine Nacht" schaffte es auf Anhieb an die Spitze der Singlecharts, sein Debütalbum "Herzenssache" erreichte in Deutschland und Österreich sogar Goldstatus. 2021 legte er gleich mit seinem zweiten Album nach. "Lieblingsmomente" schaffte es in Deutschland auf Platz zwei der Charts, in Österreich und der Schweiz belegte das Album Platz drei.

Diese Ex-Kandidaten nutzten ihre Teilnahme ebenfalls

Anna-Maria Zimmermann (33), die in der dritten Staffel der Show den sechsten Platz belegt, und Norman Langen (37), der es 2011 auf Platz acht geschafft hatte, können sich heute erfolgreicher Schlagerkarrieren erfreuen. Der Viertplatzierte Nevio Passaro (41) aus Staffel drei ist ebenfalls noch in der Musik erfolgreich. Er veröffentlichte fünf Studioalben und produziert und komponiert für andere Künstler. Andere ehemalige Kandidaten wie Daniele Negroni (26), Annemarie Eilfeld (31), Menowin Fröhlich (34), Kim Gloss (29) oder Joey Heindle (28) bereicherten wiederum zahlreiche Reality-Formate wie etwa "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", "Promi Big Brother" oder "Das Sommerhaus der Stars". Gloss verdient heute ihr Geld als Influencerin.