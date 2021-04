Diese Länder sind beim "Free ESC" dabei

Am 15. Mai steigt Stefan Raabs "Free ESC" auf ProSieben. Nun stehen die teilnehmenden Länder fest.

2021 findet zum zweiten Mal der "Free European Song Contest" statt. Die ESC-Alternative von Stefan Raab (54) steigt am 15. Mai auf ProSieben. Nun steht auch fest, welche Länder beim "Free ESC" an den Start gehen. Laut Sender werden Belgien, Deutschland, England, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Niederlande, Österreich, Polen, Schottland, Schweiz, Slowenien, Spanien und die Türkei - also ganze 16 Länder - Künstlerinnen und Künstler ins Rennen schicken.

Frankreich, Slowenien, Belgien, Schottland und Griechenland sind zum ersten Mal beim "Free ESC" dabei. Moderiert wird die Show, die am 15. Mai 2021 um 20:15 Uhr live auf ProSieben und Joyn läuft, von Conchita Wurst (32) und Steven Gätjen (48). Damit findet der Musikwettbewerb eine Woche vor dem großen Finale des originalen ESC statt. Im vergangenen Jahr siegte beim "Free ESC" Nico Santos (28) für Spanien. Welche Acts 2021 für die jeweiligen Länder antreten werden, ist noch nicht bekannt.