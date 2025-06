"Diese Büchners": Zweite Staffel startet am 10. Juli

Auch im vergangenen Jahr sind Danni Büchner und ihre fünf Kinder von den RTLzwei-Kameras begleitet worden. Was sie alles erlebt haben, ist ab 10. Juli zu sehen: Dann startet die zweite Staffel der Familien-Doku "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen".

Danni Büchner mit ihren Kindern Volkan (v.l.), Jenna, Jada, Diego und Joelina. Am 10. Juli 2025 startet die zweite Staffel ihrer RTLzwei-Realityserie "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" (RTLzwei und vorab auf RTL+).

"Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" geht in die zweite Runde. Wie RTLzwei mitteilt, wird die zweite Staffel ab Donnerstag, 10. Juli, ab 21:15 Uhr gezeigt ( ). Wie in der ersten Staffel gibt es vier Folgen, in denen Danni Büchner (47) und ihre fünf Kinder begleitet werden.

Umzüge, Nacktshooting und eine Reise in die Vergangenheit

Wie es in der Pressemitteilung vom 18. Juni heißt, ist bei der Großfamilie im vergangenen Jahr einiges passiert. So zog Joelina für ihren Job als Flugbegleiterin nach Hamburg, Danni Büchner und die jüngeren Kinder bezogen derweil auf Mallorca ein neues Domizil - denn ihr altes Zuhause war von Schimmel befallen. Doch auch der Umzug ging nicht so glatt wie gewünscht über die Bühne. Im neuen Haus gab es erstmal kein Wasser und ein Klempner war nicht zu erreichen.

Thematisiert wird auch das "Playboy"-Shooting: Für die Mai-Ausgabe 2025 entblätterte sich die Witwe von Jens Büchner (1969-2018). Zudem wünscht sich Tochter Jada einen neuen Mann für ihrer Mutter. Wird sie Danni Büchner etwa bei einer Dating-App anmelden? Weiter wird die Familie bei einer Reise in die Türkei begleitet. Dort lebte die 47-Jährige mit ihrem ersten Mann, mit dem sie ihre drei älteren Kinder bekam.

Erste Staffel lief 2024

Daniela "Danni" Büchner wurde als Partnerin von "Goodbye Deutschland"-Star Jens Büchner bekannt, mit dem sie Zwillinge bekam. Mit ihm zusammen war sie nicht nur in der VOX-Auswandersendung zu sehen, sondern bezog auch "Das Sommerhaus der Stars". Seit seinem Krebstod im Jahr 2018 kümmert sie sich allein um ihre insgesamt fünf Kinder und war in etlichen weiteren Shows zu sehen, wie etwa 2020 im RTL-Dschungelcamp. Im September 2024 startete die erste Staffel ihrer eigenen Reality-Doku "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" bei RTLzwei.