"Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie": Neue Folgen ab Juli

Seit 2011 zeigt "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" das Leben der bekannten TV-Großfamilie. Ab dem 23. Juli ist das Format mit neuen Folgen zwischen Hochzeitsstress und Wasserschaden zurück im Programm.

© RTLZWEI / PER FLORIAN APPELGREN

Deutschlands bekannteste Großfamilie kehrt mit neuen Folgen ins TV zurück. Wie RTLzwei am Donnerstag mitteilte, erscheint demnächst eine neue Staffel der Doku-Soap "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie". Demnach starten die frischen Episoden am 23. Juli und werden dann immer mittwochs zur Primetime um 20:15 Uhr auf dem Sender ausgestrahlt.

Die jeweiligen Folgen stehen bereits sieben Tage vor TV-Ausstrahlung bei RTL+ zum Abruf bereit.

"Die Wollnys": zwischen Hochzeitsstress und Wasserschaden

Die neuen Episoden drehen sich unter anderem um die bevorstehende Hochzeit des jüngsten Wollny-Sprosses Loredana (21). Bis zum großen Tag in der Türkei, an dem sie ihrem Partner Servet (25) das Jawort geben will, gibt es für die Großfamilie rund um Familienoberhaupt Silvia Wollny (60) noch einiges zu erledigen.

Während sich bei der jüngeren Wollny-Generation alles um Liebe und Hochzeitsvorbereitungen dreht, plagen die 60-Jährige ganz andere Sorgen: Ihr Badezimmer im Mehrgenerationenhaus in Ratheim gleicht einer Baustelle: Ein undichtes Rohr hat einen Wasserschaden verursacht - und stellt das Familienoberhaupt vor neue Herausforderungen.

Seit über zehn Jahren begeistern "Die Wollnys" deutschlandweit

Bereits seit dem Jahr 2011 gewährt die bekannte TV-Großfamilie Einblicke in ihren Alltag mit elf Kindern - und inzwischen 18 Enkelkindern. Warum das Format auch heute noch so viele Zuschauerinnen und Zuschauer begeistert, verriet Silvia Wollny im Februar dieses Jahres im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news.

"Ich glaube, der Erfolg liegt darin, dass wir einfach wir selbst sind. Wir zeigen das echte Leben, mit all seinen Höhen und Tiefen. In einer großen Familie läuft nicht immer alles perfekt, aber mit Liebe und Zusammenhalt klappt es trotzdem", erzählte die 60-Jährige damals.