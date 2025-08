Die "Tatort"-Saison wird eröffnet: Mit einem Krimi aus Bayern

Die neue "Tatort"-Saison startet mit einem Fall aus Franken. In "Tatort: Ich sehe dich" ermittelt Felix Voss in einem mysteriösen Mordfall, erstmals ohne seine Partnerin Paula Ringelhahn (Damar Manzel). Diesmal gibt ein skelettierter Leichnam den Polizisten Rätsel auf.

Ein grausiger Fund in einer Flussaue bei Nürnberg eröffnet die neue "Tatort"-Saison. Das gab der Bayerische Rundfunk am Mittwoch bekannt. In "Ich sehe dich" muss Felix Voss (Fabian Hinrichs, geb. 1974) seinen ersten Fall ohne seine langjährige Partnerin Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel, 66) lösen - doch zum Glück ist er nicht ganz allein.

Mysteriöser Fund gibt Rätsel auf

Zwei Meter tief in der Erde vergraben liegt ein skelettierter Leichnam, der den Ermittlern zunächst mehr Fragen als Antworten liefert. Bei dem Toten handelt es sich um den 37-jährigen Fahrradhändler Andreas Schönfeld (Benjamin Schaefer), der bereits seit zwei Jahren als vermisst gilt.

Der Mann galt bei seinen Nachbarn als freundlich und beliebt - umso rätselhafter erscheint sein gewaltsamer Tod. Kriminalhauptkommissar Felix Voss steht vor einer besonderen Herausforderung: Erstmals ermittelt er ohne seine bewährte Partnerin Paula Ringelhahn. Doch ganz allein ist Voss nicht. An seiner Seite steht wie gewohnt Wanda Goldwasser (Eli Wasserscheid, 46), die ihm mit ihrer analytischen Herangehensweise zur Seite steht. Auch sein derzeitiger Fahrer Fred (Sigi Zimmerschied, 71) unterstützt den Hauptkommissar bei seinen Ermittlungen. Da taucht plötzlich eine besondere Zeugin auf: die blinde Lisa Blum (Mavie Hörbiger, 45).

Die Regie für den Sonntagskrimi übernahmen Max Färberböck (74) und Danny Rosness. Färberböck war gemeinsam mit Catharina Schuchmann (geb. 1963) auch für das Drehbuch verantwortlich. Neben den bereits genannten sind auch Stefan Merki, Maja Beckmann, Lisa Sophie Kusz, Alexander Simon, Marion Reuter und Sebastian Kempf im Auftaktkrimi zu sehen.

Ausstrahlung

Der neue "Tatort" aus Franken läuft am Sonntag, dem 14. September 2025, um 20:15 Uhr im Ersten. Anschließend ist "Ich sehe dich" bis zum 14. September 2026 in der ARD Mediathek verfügbar.