"Die Schule der magischen Tiere 3": TV-Premiere des Kinohits

Ab 13. Juni 2025 im TV: Der erfolgreichste deutsche Kinofilm des Jahres 2024 startet bei Sky. Im dritten Teil der Adaption der Kinderbuchreihe von Margit Auer darf eine bisher eindimensionale Figur mehr Tiefe zeigen.

Wenn deutsche Filme bei einem Genre mit internationalen Produktionen mithalten können, dann ist es bei Komödien. So hieß es zumindest lange. Doch zuletzt trat eine noch lukrativere Gattung Made in Germany hervor: Kinderfilme. In den Jahren 2021 bis 2024 war jeweils ein auf die ganz junge Zielgruppe zugeschnittener Streifen der meistbesuchte deutsche Kinofilm.

"Die Schule der magischen Tiere 3" lockte 2024 rund drei Millionen Zuschauer in die Lichtspieltheater Deutschlands. Damit ließ der jüngste Teil der Familien-Fantasy-Saga "Chantal im Märchenland" hinter sich, den Ableger der megaerfolgreichen "Fack ju Göhte"-Reihe. 2023 war der Kinderkrimi "Die drei ??? - Erbe des Drachen" die deutsche Nummer eins der Kinojahrescharts. Die meistbesuchten heimischen Produktionen der Jahre 2022 und 2021? Der erste und der zweite Teil von "Die Schule der magischen Tiere" natürlich.

Nun ist der erfolgreichste deutsche Kinofilm des letzten Jahres auch im Fernsehen zu sehen. "Die Schule der magischen Tiere 3" feiert am 13. Juni 2025 um 20.15 Uhr seine TV-Premiere bei Sky Cinema Premiere. Dazu gibt es den Film auch als Stream im Wow-Abo zu sehen.

Waldtag oder Modenschau? Die Story von "Die Schule der magischen Tiere 3"

Wer nicht zu den zig Millionen Deutschen gehört, die einen Teil von "Die Schule der magischen Tiere" im Kino gesehen haben - das ist die Geschichte: Die Schülerinnen und Schüler der Wintersteinschule bekommen ein magisches Tier zugeteilt. Allerdings nicht alle zur gleichen Zeit, sondern Schritt für Schritt. Die Tiere können mit den Kindern sprechen und lehren sie wichtige Lektionen.

In "Die Schule der magischen Tiere 3" will sich Ida (Emilia Maier) mit ihrer Klasse für den Schutz des lokalen Waldes einsetzen. Dazu probt sie mit den Mitschülern eine Performance für den Waldtag ein. Zu Idas Überraschung ist Superzicke Helene (Emilia Pieske) voller Begeisterung dabei. Die Möchtegern-Influencerin erhofft sich durch ihre Teilnahme neue Follower. Doch dann gerät Helene in ein Dilemma: Just zur gleichen Zeit wie der Waldtag findet im Naturkundemuseum eine Modenschau ihrer Lieblingsdesignerin Maja Malakara statt. Exklusive Berichte von diesem Ereignis würden ihrem Channel noch mehr Aufmerksamkeit verschaffen...

Helene darf mehr Tiefe zeigen

In allen Teilen der Verfilmung der Kinderbuchreihe von Margit Auer (58) stehen andere Figuren im Mittelpunkt. In Part drei ist es Helene. Nachdem sie in den ersten beiden Filmen die eindimensionale Schuldiva gab, bekommt sie diesmal mehr Profil. Sie kämpft nicht nur aus Geltungsdrang für neue Follower, sondern auch, um ihre Eltern zu unterstützen. Denen droht nämlich die Pleite. In diesem Fall müssten sie mit ihrer Tochter die Stadt verlassen. Außerdem setzt ihr magisches Tier Helene unter Druck - der Pariser Kater Karajan ist Luxus gewohnt.

Neu dabei in Teil drei ist Silas (Luis Vorbach). Der Dinosaurier-Fan ist in Helene verknallt. Doch ohne Designerklamotten kann er bei ihr nicht landen, glaubt er. Um seinen Schwarm beeindrucken zu können, bestiehlt Silas zwei Mitschüler. Und sein magisches Tier, das vegane Krokodil Rick, klaut einen Dinoknochen aus dem Naturkundemuseum.

Bewährte Jungdarsteller und ein Neuer

In "Die Schule der magischen Tiere 3" sind neben Neuling Vorbach ("Alfons Zitterbacke - Endlich Klassenfahrt!") als Silas dieselben Jungdarsteller wie in den ersten beiden Teilen an Bord, unter anderem Maier, Pieske und auch Loris Sichrovsky als Jo. Das Alter der Schauspieler, die alle um die 20 sind, wurde in vielen Rezensionen kritisch gesehen. Die Darsteller wirken zu alt, um sich noch glaubhaft von sprechenden Tieren Tipps einflüstern zu lassen. Passend zum Teenie-Alter der Schüler spielt dafür erstmals das Thema Liebe mit hinein. Silas steht auf Helene, während Isa und Jo sich näherkommen.

Bei den Erwachsenen gibt es ebenfalls eine Mischung aus alten und neuen Gesichtern. Justus von Dohnányi (64) spielt erneut Schuldirektor Heribert Siegmann, Milan Peschel (57) den Mortimer und Marleen Lohse (41) Idas Mutter Elvira.

Einen Personalwechsel gibt es bei Schuldirektorin Miss Cornfield: Christina Große (54) ersetzt Nadja Uhl (53), die wegen Terminschwierigkeiten passen musste. Außerdem neu dabei ist Komikerin Meltem Kaptan (44) als Museumsdirektorin und der Youtuber Freshtorge (36).

Neu dabei als Sprecher ist Ralf Schmitz, der dem Kater Karajan seine Stimme leiht. Felix Kramer spricht das Krokodil Rick. Die vertrauten Stimmen von Rick Kavanian, Axel Stein, Max von der Groeben, Katharina Thalbach und Sophie Rois sind in Teil 3 ebenfalls zu hören.

Genug Stoff in der Pipeline: Die Vorlage von "Die Schule der magischen Tiere"

Die "Schule der magischen Tiere"-Filme basieren auf den gleichnamigen Kinderbüchern von Margit Auer. Diese sind ebenfalls extrem erfolgreich. Im Jahr 2023 standen sechs Titel in der Top Ten der Spiegel-Jahresbestsellerliste für Kinderbücher. 2013 gestartet, umfasst die in über 25 Sprachen übersetzte Reihe mittlerweile 15 Bände. Dazu gibt es die Spin-off-Reihe "Endlich Ferien" mit neun Bänden und sechs Bücher von "Die Schule der magischen Tiere ermittelt" für Erstleser. Der Stoff wird also nicht so schnell ausgehen. "Schule der magischen Tiere" Teil 4 kommt am 2. Oktober 2025 in die Kinos.