"Die Rosenheim-Cops": Nachfolgerin von Marisa Burger steht fest

Im Herbst startet die letzte Staffel "Die Rosenheim-Cops" mit Marisa Burger als Kult-Sekretärin im ZDF-Präsidium. Ihre Nachfolgerin dürfte den Zuschauern der Serie keine Unbekannte sein.

Seit 25 Jahren hat Schauspielerin Marisa Burger (52) als Sekretärin Miriam Stockl die Zuschauer von "Die Rosenheim-Cops" unterhalten mit Schlagfertigkeit, Charme und Dialekt ("Es gabat a Leich"). Die neue 25. Staffel der ZDF-Serie wird ihre letzte im Polizeibüro sein. , verlässt Burger das Sekretariat auf eigenen Wunsch. Jetzt steht ihre Nachfolgerin fest.

erklärte Marisa Burger noch Ende Juli, sie wünsche sich "jemanden, der mit genauso viel Freude, Enthusiasmus und Kreativität an die Sache rangeht, wie ich es in den letzten 25 Jahren gemacht habe". Nun Sarah Thonig (33) wird ihren Posten übernehmen. Die Münchnerin ist kein neues Gesicht im Polizeipräsidium der "Rosenheim-Cops". Sie spielte in den letzten elf Jahren die Rolle der Christin Lange, die am Empfang der TV-Dienststelle saß.

Die Neue ist ein bekanntes Gesicht

Ab der 26. Staffel wird Thonig vom Empfang ins Sekretariat versetzt. "Sarah ist seit 2014 Teil unseres Ensembles und hat mit ihrer authentischen, frischen Art das Publikum für sich gewonnen", heißt es vom ZDF. "Ihr Rollenwechsel eröffnet uns neue dramaturgische Möglichkeiten, die wir mit viel Liebe zum Detail und gewohntem Humor erzählen werden."

Die finale Staffel der Vorabendserie mit Marisa Burgers startet diesen Herbst. Ab 30. September laufen 21 neue Folgen in der ZDF-Mediathek und ZDF-App, im linearen Fernsehen ab dem 7. Oktober, immer dienstags um 19:25 Uhr. Neben Marisa Burger sind wieder mit dabei: Dieter Fischer (Anton Stadler), Igor Jeftić (Sven Hansen), Baran Hêvî (Kilian Kaya), Michaela Weingartner (Julia Beck), Anastasia Papadopoulou (Dr. Elena Dimos), Karin Thaler (Marie Hofer), Alexander Duda (Polizeidirektor Achtziger), Paul Brusa (Daniel Donato), Sarah Thonig (Christin Lange), Ursula Maria Burkhart (Marianne Grasegger) und Christian K. Schaeffer (Jo Caspar). Und auch Max Müller als Polizeihauptmeister Michi Mohr bleibt trotz jüngster Gerüchte an Bord.