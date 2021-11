"Die Rosenheim-Cops" bekommen Ende Dezember ein Winter-Special

Das ZDF zeigt im Dezember ein Winter-Special der "Rosenheim-Cops". Die Kommissare Stadler und Hansen stoßen auf eine "Mörderische Gesellschaft".

Kurz vor dem Jahreswechsel werden "Die Rosenheim-Cops" in einem Winter-Special ermitteln. Das ZDF zeigt am 29. Dezember ab 20:15 Uhr die 90-minütige Ausgabe "Mörderische Gesellschaft". Denn im winterlichen Oberbayern ist nicht alles so idyllisch, wie es zunächst scheinen mag.

In den Hauptrollen sind unter anderem Dieter Fischer (50), Igor Jefti? (49), Sina Wilke (36) und Karin Thaler (56) zu sehen. In der Episode spielen zudem auch viele weitere Schauspielerinnen und Schauspieler wie Michaela May (69), Leopold Hornung (43) und Thomas Unger (51) mit. Und darum soll es gehen.

Eine mörderische Familie?

Zwei Spaziergängerinnen entdecken eine Wasserleiche in einem See. Es handelt sich um den bereits seit mehreren Monaten vermissten Sebastian Herrling, der aus einer reichen Industriellenfamilie stammt. Die Kommissare Stadler (Fischer) und Hansen (Jefti?) nehmen die Ermittlungen auf und Pathologin Mai (Wilke) stellt bald fest, dass Herrling erschlagen wurde.

Gleich mehrere Personen aus dem engeren Umfeld des Toten kommen als Täter infrage. Sowohl seine Geschwister Martin, Feline und Frank als auch seine Freundin Judith hätten Motive gehabt. Schnell kann ein Verdächtiger festgenommen werden, doch plötzlich taucht eine weitere Leiche auf.