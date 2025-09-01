"Die Promi Padel WM": Diese Promis liefern sich ein Match

Am 18. Oktober widmen sich Stars dem Trendsport Padel. 16 Kandidaten wollen sich die Trophäe bei der "Promi Padel WM" von ProSieben holen.

ProSieben geht mit dem nächsten prominent besetzten Sportevent an den Start: Im Oktober liefern sich 16 Stars in Zweierteams in Padel-Partien spannende Duelle. Im Finale der "Promi Padel WM" (auf ProSieben und auf Joyn) geht es dann um den Titel. Der Sender hat bereits erste Namen aus dem Teilnehmerfeld verraten.

Bei der "Promi Padel WM - Wer holt den PadelCity Cup?" live aus dem SAP-Garden in München tritt unter anderem der ehemalige Fußballprofi Mats Hummels (36) an. Ebenso auf dem Platz stehen wird Fußballkollege Christoph Kramer (34). Eine große Konkurrenz könnte auch Alexander Zverevs (28) Bruder Mischa Zverev (38) sein, der als Tennisspieler auf dem Padel-Court sicherlich eine gute Figur machen wird. Ein weiterer Name im Teilnehmerfeld ist Content Creator Younes Zarou (27). ProSieben in Partnerschaft mit "PadelCity" zeigt die "Die Promi Padel WM" am Samstag, 18. Oktober 2025.

Padel als beliebte Sportart

Padel als eine Mischung aus Tennis und Squash hat sich in den letzten Jahren zum Trendsport entwickelt. Für gewöhnlich treten zwei Zweierteams gegeneinander an, gespielt wird auf einem 10x20 Meter großen Feld. Dieses ist wie beim Squash von Wänden umgeben, mit denen der Ball Kontakt haben darf. Dadurch wird das Spiel mit dem kurzen Kunststoffschläger über das Netz besonders dynamisch und sorgt auch bei Anfängern meist schnell für Erfolgsmomente. So wurde Padel zu eine der weltweit am schnellsten wachsenden Sportarten.