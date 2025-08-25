"Die Landarztpraxis" läuft jetzt auch im Ausland

2026 zeigt Sat.1 bereits die vierte Staffel der beliebten Vorabendserie "Die Landarztpraxis" mit Caroline Frier. Inzwischen wurde die am Schliersee spielende Serie in sechs europäische Länder verkauft.

Aus "Die Landarztpraxis" wird für den internationalen Markt "The Country Doctor".

Caroline Frier (42) macht inzwischen auch international auf sich aufmerksam: In ihrer Rolle als Dr. Sarah König in der Sat.1-Serie "Die Landarztpraxis" wird sie auch im europäischen Ausland zu sehen sein.

Seven.One Studios International hat die von Filmpool Entertainment produzierte Serie in sechs europäische Länder verkauft, wie am Montag bekannt gegeben wurde. Als "The Country Doctor" laufen die Folgen demnach mittlerweile auch auf dem Sender Doma TV von Nova TV in Kroatien, TV2 in Ungarn, auf Duo Media in Estland, auf Telewizja Polskain Polen und auf Planet TV in Slowenien.

Neue Folgen kommen 2026

Für Nachschub wird bereits gesorgt. Denn aktuell wird die vierte Staffel produziert, die 2026 wieder wochentäglich ab 19 Uhr in Sat.1 und auf Joyn zu sehen sein soll. 240 neue Folgen erwarten dann die Fans. Wie es in der Pressemitteilung heißt, wird es zunächst neue Geschichten aus Wiesenkirchen am Schliersee geben, bevor im Nachbarort Weilhausen eine weitere Landarztpraxis eröffnet.

"Darauf sind wir stolz"

Der Geschäftsführer der Seven.One Studios, Henrik Pabst, sieht in dem Verkauf der Serie in sechs europäische Märkte "den großen Publikums-Erfolg in Deutschland" bestätigt. "Die Geschichten rund um unser anpackendes Ärzteteam vor Alpenkulisse unterhalten und berühren die Menschen offensichtlich über Deutschland hinaus. Darauf sind wir stolz."