"Die Küchenschlacht XXL": Andrea Kiewel debütiert als Gastjurorin

Das ZDF wagt mit "Die Küchenschlacht XXL" den Sprung in die Primetime. Moderatorin Zora Klipp lässt Hobbyköche gegen Spitzenköche antreten. Andrea Kiewel tritt als Gastjurorin auf. Am Ende entscheidet sie mit 3-Sterne-Koch Christoph Rüffer über den Sieg.

Nach über 17 Jahren als feste Größe im Nachmittagsprogramm wagt die ZDF-Show "Die Küchenschlacht" den Sprung ins Abendprogramm. Am Mittwoch, 3. September, läuft die erste Primetime-Ausgabe des Formats unter dem Titel "Die Küchenschlacht XXL" um 20:15 Uhr. Mit dabei ist auch Andrea Kiewel (60), die eine zentrale Rolle als Gastjurorin übernimmt.

Von Sonntagmittag in die Primetime

In ihrer wöchentlichen Liveshow "ZDF-Fernsehgarten" suchte Andrea Kiewel bereits in diesem Sommer Kandidatinnen und Kandidaten, die dem Koch-Wettbewerb die besondere Würze verleihen könnten. Im Rahmen einer speziellen Ausgabe am 10. August veranstaltete sie ein Kochduell. Zwei Kandidaten traten dabei an der Seite von Starkoch Nelson Müller (46) gegeneinander an, um sich einen Platz in der Primetime-Show "Küchenschlacht XXL" zu sichern.

Dass die Moderatorin nun selbst als Gastjurorin ins Rampenlicht rückt, rundet die Verbindung der beiden langjährigen ZDF-Marken ab. Während sie im "Fernsehgarten" seit vielen Jahren sonntagmittags für Unterhaltung sorgt, bringt sie bei der Primetime-Ausgabe frische Perspektiven an den Jurorentisch.

Hobbyköche fordern die Profis heraus

Durch das Duell führt Moderatorin und Köchin Zora Klipp (35). Drei Hobbyköche treten in der TV-Show gegen renommierte Spitzenköche an: Cornelia Poletto (54), Viktoria Fuchs (35) und Johann Lafer (67). Ziel ist es, in mehreren Durchgängen Kochkunst, Kreativität und Mut unter Beweis zu stellen.

Bewertet werden die Leistungen von einer hochkarätigen Jury, zu der unter anderem Nelson Müller, Björn Freitag (52) und Karlheinz Hauser (58) gehören. Der Abend gipfelt schließlich in einer finalen Aufgabe, die Andrea Kiewel vorgibt. Danach fällt sie gemeinsam mit 3-Sterne-Koch Christoph Rüffer (52) die Entscheidung, ob das Profiteam oder die Herausforderer Paul Dähre, Anja Steffen und Daniel Schöller als Sieger aus dem Abend hervorgehen.

Ein besonderer September für die "Küchenschlacht"

Der Start in der Primetime ist nicht das einzige Highlight: Am Mittwoch, 17. September, feiert die ZDF-Reihe zusätzlich ihre 4000. Folge im Nachmittagsprogramm. Seit der Erstausstrahlung im Januar 2008 gehört die Kochshow fest ins Senderangebot.