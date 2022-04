"Die Höhle der Löwen" muss sich nur dem "Tatort" geschlagen geben

Mal mehr und mal weniger deutlich fuhr am Ostermontag der "Tatort: Finsternis" den Quoten-Tagessieg gegen die Gründershow "Die Höhle der Löwen" ein.

Auch am Ostermontag ist am "Tatort" kein Vorbeikommen gewesen. Mit etwas über acht Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern (27,6 Prozent) holte das Frankfurter Team mit der Folge "Finsternis" den Primetime-Tagessieg ins Erste. Und auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen thronte der Krimi mit starken 20 Prozent (1,4 Millionen Zusehende) auf Platz eins.

In der Zielgruppen-Erhebung direkt dahinter landete die elfte Folge der aktuellen Staffel von "Die Höhle der Löwen" bei VOX. 0,84 Millionen Menschen oder 13,1 Prozent zwischen 14 und 49 Jahren schalteten ein. Im Gesamtpublikum reichte es mit 1,82 Millionen immerhin für Platz drei, was jedoch nur noch knapp unter sieben Prozent ausmachte. Hier schob sich zur Primetime der TV-Film "Ein Sommer am Gardasee" im ZDF auf den zweiten Rang (3,58 Millionen, 12,2 Prozent).