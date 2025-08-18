"Die Höhle der Löwen": Lena Gercke und Christian Miele als Gast-Löwen

In der Herbst-Staffel "Die Höhle der Löwen" feiert nicht nur Frank Thelen sein vollwertiges Comeback als Investor. Mit Lena Gercke und Christian Miele wirken auch zwei neue Gast-Löwen in jeweils einer Folge mit.

Die 18. Staffel der Gründer-Show "Die Höhle der Löwen" startet am 25. August (montags, 20:15 Uhr, VOX sowie jeweils eine Woche vorab bei RTL+). In den Herbst-Folgen bekommen die Investoren Dagmar Wöhrl, Judith Williams, Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer, Janna Ensthaler und Frank Thelen Verstärkung von zwei Gast-Löwen. Lena Gercke (37) wird in der vierten Folge am 15. September im TV zu sehen sein, Christian Miele in der achten und letzten Folge am 20. Oktober. Das teilte der Sender am 18. August mit.

Lena Gercke empfindet die Teilnahme als "riesige Ehre"

"Für mich ist es eine riesige Ehre, mit dabei zu sein. Schließlich sitzen in dieser Sendung ja wirklich die Top-Unternehmer Deutschlands", wird Lena Gercke in der Mitteilung zitiert. Sie startete 2006 als Siegerin der ersten Staffel "Germany's next Topmodel" durch und machte sich zunächst als Model und Moderatorin einen Namen. 2017 gründete sie dann ihr eigenes Fashion-Label LeGer.

Sie sei mit offenen Armen am "Höhle der Löwen"-Set empfangen worden. "Ich finde es einfach unfassbar spannend, auf neue Ideen zu stoßen. Klar bekomme ich auch sonst mal Pitch Decks zugeschickt, aber das hier ist natürlich noch mal viel besser vorbereitet", findet Gercke, die zwei kleine Töchter hat. "Ich bin mit der Einstellung hingegangen: Wenn etwas dabei ist, das mich richtig anspricht, dann bin ich dabei. Ich weiß ziemlich genau, was zu mir passt und wenn es passt, dann habe ich richtig Lust mitzumachen."

Für Christian Miele ist die Gründerszene "sein Leben"

Als weiterer Gast-Löwe ist Christian Miele in der 18. Staffel dabei. Er ist seit 2010 in der Tech-Szene aktiv und widmet seine Karriere der Förderung des Startup-Ökosystems. Als einstiger Vorsitzender des Bundesverbands Deutsche Startups konnte er ein Netzwerk zwischen Gründern und politischen Entscheidungsträgern aufbauen. "Die Gründerszene ist mein Leben und ich bewundere jeden Menschen, der den Mut hat, sich in ein unternehmerisches Abenteuer zu stürzen", betont er. "Und deswegen freue ich mich sehr, bei 'Die Höhle der Löwen' als Gast-Löwe meine Bewunderung für die mutigen Gründerinnen und Gründer vor einem Millionenpublikum zum Ausdruck zu bringen und hoffe sehr, dass ich die Chance haben werde, in spannende Start-ups zu investieren."