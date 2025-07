"Die Höhle der Löwen": Frank Thelen kommt als fester Investor zurück

Wenn die neue Staffel von "Die Höhle der Löwen" am 25. August startet, feiert ein bekannter Investor sein Comeback in der Show: Frank Thelen ist wieder mit dabei.

Frank Thelen (49) kehrt als fester Investor zur VOX-Show "Die Höhle der Löwen" zurück, wie der Sender am Mittwoch bekannt gab. Ab dem 25. August laufen die neuen Folgen der Gründershow, bereits ab dem 18. August ist die neue Herbst-Staffel verfügbar.

"Es fühlt sich an wie nach Hause kommen", erklärt Frank Thelen zu seiner Rückkehr. "'Die Höhle der Löwen' ist für mich kein reines Entertainment, sondern ein Ort, an dem aus Ideen Unternehmen werden. Mit Mut, harter Arbeit und klarer Strategie." Die neue Staffel sei für ihn die stärkste bisher. "Die Löwen kämpfen intensiv um die besten Deals, die Gründer pitchen hart und es werden uns Produkte vorgestellt, die wirklich überraschen. Auch einige Investments wird man definitiv nicht erwarten", so Thelen über die neuen Folgen der TV-Show.

Der Unternehmer war von 2014 bis 2020 als Ur-Löwe ein fester Bestandteil der Sendung und kehrte im vergangenen Herbst für eine Jubiläumsfolge zurück. In der neuen Staffel wird Thelen nun an der Seite von Dagmar Wöhrl, Judith Williams, Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer und Janna Ensthaler wieder dauerhaft als Investor dabei sein.

Zwei Neuerungen für "Die Höhle der Löwen"

Mit der nächsten Staffel gibt es außerdem zwei neue Elemente in der Show, wie VOX ebenfalls verkündete: Erstmals sollen die Zuschauenden "exklusive, ungefilterte Eindrücke im Ankunftsbereich" erhalten, in dem die Gründer Moderator Amiaz Habtu kurz vor dem Pitch treffen. Die neue Rubrik will zeigen, "wie emotional, aufgeregt und energiegeladen" die Teilnehmer kurz vor ihrem Auftritt sind.

Außerdem gibt es in der Herbst-Staffel erstmals sogenannte Battle-Pitches: Zwei Gründer oder Gründerteams treten dabei im jeweils einminütigen Kurzpitch gegeneinander an und kämpfen dabei um die Chance, den Löwen ihr Produkt in voller Länge zu präsentieren. Wer nicht überzeugt, muss die "Höhle" sofort wieder verlassen, heißt es.