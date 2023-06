"Die Giovanni Zarrella Show": Diese Stars kommen zur Sommerparty

Das ZDF kündigt eine Sommer-Ausgabe für "Die Giovanni Zarrella Show" an. Diese Schlagerstars begrüßt Moderator Giovanni Zarrella auf seiner Bühne.

Auch im Sommer dürfen sich Schlagerfans auf eine neue Ausgabe der "Giovanni Zarrella Show" freuen. "Die große Sommerparty" wird live am 22. Juli ab 20:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Für Giovanni Zarrella (45) wird es die bislang größte Show werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Senders. Dabei wird er einmal mehr die größten Stars aus dem deutschsprachigen Schlager in der Dortmunder Westfalenhalle begrüßen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Diese Stars sind dabei

Mit dabei sind etwa Maite Kelly (43), Ben Zucker (39), Michelle (51), Nino de Angelo (59), Claudia Jung (59), Nik P. (61) und Mickie Krause (52). Auch Anna-Maria Zimmermann (34), Bernhard Brink (71), Oli P. (44), Heinz Rudolf Kunze (66) und Michael Holm (79) werden ihre größten Hits zum Besten geben.

Dank der Band Simply Red wird es bei Giovanni Zarrella auch international. Die Musiker um Frontmann Mick Hucknall (63) sind derzeit auf Europatournee und machen extra Halt in Dortmund. Nach der Ausstrahlung ist die Sommerparty der "Giovanni Zarrella Show" noch einen Monat in der ZDF-Mediathek verfügbar.