"Die Giovanni Zarrella Show": Auch Ronan Keating ist dabei

"Die Giovanni Zarrella Show" geht am 5. November in die nächste Runde. Diese namhaften Gäste sind in Offenburg mit von der Partie.

27. Oktober 2022 - 15:04 Uhr | (ntr/spot)

Giovanni Zarrella moderiert am 5. November wieder seine beliebte Musikshow. © ZDF/Sascha Baumann

Am 5. November lädt Giovanni Zarrella (44) zu einer neuen Ausgabe der "Giovanni Zarrella Show". In der Baden-Arena in Offenburg begrüßt der Moderator und Sänger namhafte Schlagerstars, deutsche Popgrößen und internationale Gäste. Besonderes Highlight: Der Auftritt von Superstar Ronan Keating (45). Der Ire stellt gemeinsam mit der Kelly Family deren neuen Hit "Grateful" vor. Mit einem weiteren ungewöhnlichen Duett überrascht die britische Boyband Blue. Sie gibt ihren Hit "Breathe Easy" in einer englisch-italienischen Version mit Giovanni Zarrella zum Besten. Mit ebenso viel Spannung wird das Duett des Moderators mit Maite Kelly (42) erwartet. Es wurde vor einem Jahr in der Sendung beschlossen und feiert nun seine Premiere. Für eine solche sorgt übrigens auch Peter Maffay (73). Er bringt neue "Tabaluga"-Musik mit. Anlass dafür ist der 40. Geburtstag des von ihm miterfundenen Drachens. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert Einer der letzten Auftritte von Ireen Sheer Zum Mitsingen lädt unter anderem die Band Pur mit einem Medley aus über 40 Jahren Bandgeschichte ein. Stolze 50 Jahre Bühnenerfahrung weist Ireen Sheer (73) mittlerweile auf. Kurz vor ihrem für Frühjahr 2023 geplanten Karriereende tritt sie noch einmal in der "Giovanni Zarrella Show" auf. Neben Schlagergrößen wie Andrea Berg (56), Vanessa Mai (30), Kerstin Ott (40) oder Ben Zucker (39) bietet Giovanni Zarrella auch Newcomern eine Bühne. Vom Durchbruch träumen der stimmgewaltige Alexander Eder aus Österreich sowie der kleine Adriano, der sein Talent mit einem Titel aus "Die unendliche Geschichte" unter Beweis stellt. Zu sehen ist die Sendung am 5. November ab 20:15 Uhr im ZDF und danach noch einen Monat lang in der Mediathek. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de