Die erste Staffel des "Game of Thrones"-Ablegers ist im Kasten

Die erste Staffel von "House of the Dragon", der ersten Ableger-Serie von "Game of Thrones", ist im Kasten. Das hat Westeros-Schöpfer George R.R. Martin nun verraten.

18. Februar 2022 - 19:15 Uhr | (stk/spot)

George R.R. Martin hat frohe Kunde im Gepäck. © 2019 Kathy Hutchins/Shutterstock.com

Darauf, dass Autor George R.R. Martin (73) die Fertigstellung seines neuen Romans aus der "Das Lied von Eis und Feuer"-Reihe bestätigt, warten die Fans noch immer. Dafür hat der 73-Jährige : "Aufregende Neuigkeiten aus London - mir wurde mitgeteilt, dass die Dreharbeiten für die erste Staffel von 'House of the Dragon' abgeschlossen wurden." Das schreibt Martin zu einem Poster des "Game of Thrones"-Ablegers, der rund 200 Jahre vor der Originalserie spielen wird. Ende des vergangenen Jahres verriet Martin, dass er eine Rohfassung der ersten Folge bereits begutachten durfte. begeistert von dem Ergebnis: "Ich liebe es. Es ist dunkel, es ist kraftvoll, es ist tief... so wie ich meine epische Fantasy mag." Namhafte Stars sind dabei Die erste Staffel von "House of the Dragon" soll zehn Episoden umfassen. Unter anderem Matt Smith (39), Emma D'Arcy (29), Steve Toussaint (56), Rhys Ifans (54), Olivia Cooke (28) und Paddy Considine (48) werden darin zu sehen sein. Die Serie soll 2022 bei HBO Premiere feiern.