"Die deutsche Luftballonmeisterschaft": Diese Promis sind dabei

"Die deutsche Luftballonmeisterschaft" steigt Ende Juni bei RTL. An dem Spektakel nehmen Sängerin Sarah Engels, Schauspieler Tom Beck und weitere Promis aus TV und Sport teil.

Ein neues RTL-Sportspektakel wartet auf die Zuschauerinnen und Zuschauer. Wie der Sender ankündigt, wird "Die deutsche Luftballonmeisterschaft" am 25. Juni, ab 20:15 Uhr, ausgestrahlt ( ). Prominente Spielerinnen und Spieler treten gegeneinander an und versuchen, einen Luftballon in der Luft zu halten. Berührt dieser den Boden, ist die Runde verloren.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Sarah Engels, Rúrik Gíslason und Tom Beck sind dabei

Mit dabei sind mehrere Stars aus dem deutschen Entertainment- und Sportbereich. So gehen Sängerin Sarah Engels (29), Ex-Skirennläuferin Maria Höfl-Riesch (37) und "Let's Dance"-Gewinner Rúrik Gíslason (34) an den Start. Ebenfalls dabei sind die Moderatorin Lola Weippert (26) und Schauspieler Tom Beck (44).

Ex-Fußballtorhüter Tim Wiese (40), Reality-Star Elena Miras (30) und Dschungelkönig Filip Pavlović (27) geben sich ebenfalls die Ehre und auch Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt (41) sowie Fußballspieler und -trainer David Odonkor (38) sind mit von der Partie. Abgerundet wird die Teilnehmerriege von Beachvolleyball-Olympiasiegerin Kira Walkenhorst (31) und dem ehemaligen Profi-Handballspieler Pascal Hens (42).

Die Athletinnen und Athleten werden in einer Vorrunde, einem Viertel- und Halbfinale sowie in einem Finale laut Sender in unterschiedlichen, "aufwendig dekorierten 'Welten'" gegeneinander an.