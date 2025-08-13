"Die Bachelors": Pikante Enthüllung beim Wiedersehen

"Die Bachelors" Felix Stein und Martin Braun haben bei RTL+ ihre letzten Rosen verteilt. Nicht das Finale in Namibia hielt große Überraschungen bereit, sondern vor allem das Wiedersehen.

"Die Bachelors" Felix Stein (32) aus Berlin und Martin Braun (35) aus Troisdorf haben sich entschieden. Beim Finale der Datingshow in Namibia (ab diesem Mittwoch , am 27. August bei RTL) haben sie ihre Rosen-Gewinnerinnen gekürt. Doch hat es für die große Liebe gereicht?

Achtung, Spoiler!

Vor der letzten Rosenvergabe wirkte das Halbfinale mit Lenas (30) freiwilligem Abgang noch nach: "Mir wurde schon so ein bisschen das Herz gebrochen", gab Martin zu. "Mir hat es den Boden unter den Füßen weggezogen." Auch Finalistin Clara (27) hat Lena "irgendwie im Finale gesehen", sie denkt sich bereits, dass ihre Konkurrentin Martins Rose womöglich nicht angenommen hat. Doch Martin verschweigt ihr, dass Lena die Entscheidung selbst getroffen hat.

Obwohl Finalistin Leonie (26) eine "klasse Frau" ist, spüre er nur zu Clara eine "tiefe und liebevolle Verbindung", erklärte der "Bachelor" vor der letzten Entscheidung. Leonie erteilte Martin bei der finalen Rosenvergabe deshalb eine Absage: "Die Gefühle, die ich für Clara habe, sind noch intensiver und emotionaler. Deshalb kann ich dir meine letzte Rose nicht geben." Leonie reagierte souverän: "Wir hatten eine wunderschöne Zeit zusammen. Ich hab dich trotzdem lieb und in mein Herz geschlossen." Martin kämpfte erneut mit den Tränen. "Du darfst nicht weinen, sonst muss ich auch weinen", gab ihm Leonie mit und verteilte noch einmal eine Umarmung. "Er hat mir gezeigt, dass ich mich doch noch öffnen kann." Clara hingegen konnte sich, zumindest im Finale, erst einmal über die letzte Rose freuen: "Ich kann dir sagen, dass ich mich in dich verliebt habe", gab ihr der Rosenkavalier zu verstehen.

Und auch Felix musste kurz vor dem Finale noch einen Ausstieg verkraften, Paulina (26) kam beim Dreamdate nicht damit zurecht, dass er mit einer anderen Kandidatin "intimer geworden ist" und verließ die Show. "Ich hätte mir sehr gewünscht, dass es mit Paulina klappt", gab der "Bachelor" zu. "Ich kann nicht abstellen, dass ich mir das krass gewünscht habe." Ob er die richtige Entscheidung bei den beiden letzten Frauen getroffen habe, werde er erst bei der Rosenvergabe merken.

Bei Seyma (31), die anfangs im "Team Martin" war und dann aber in "Team Felix" wechselte, frage er sich, "ob du zu lieb für mich bist und ob das Kribbeln und die Anziehung stark genug sind und ob ich nicht eine Frau brauche, die mehr Temperament hat". Dann die Kehrtwendung: "Ich bin aber überzeugt davon, dass du zum richtigen Zeitpunkt in mein Leben getreten bist, ich möchte, dass du die Frau an meiner Seite wirst."

Unter Tränen nahm Vivi (34), die ebenfalls das Team gewechselt hatte, die Entscheidung von Felix entgegen. "Ich glaube, dass das Temperament, was ich so sehr an dir mag, zum jetzigen Zeitpunkt mir nicht den Frieden geben kann, den ich suche." Vivi, sichtlich enttäuscht, verließ das Setting ohne Umarmung und ohne Begleitung zum Auto. Dort brach es dann aus ihr heraus: "Temperament, was ist das für ein Argument. Ist der dumm oder was? Das war für mich ein Bluff." Felix zeigte sich nach der Entscheidung verunsichert: "Hoffentlich habe ich keinen Fehler gemacht."

Enthüllungen und Emotionen beim Wiedersehen

Beim Wiedersehen waren vor allem die Ausstiege ein Thema. "Ich hatte ein sehr gutes Gefühl und war mir sehr sicher, dass ich mit Felix rausgehen werde und das probieren möchte", erklärte Paulina. Gewisse Grenzen seien für sie jedoch überschritten worden. Siegerin Seyma stellte klar: "Ich bin mir sicher, wenn Paulina dageblieben wäre, dass sie die letzte Rose bekommen hätte. Egal ob ich erste oder zweite Wahl bin, ich kenne meinen Wert und die Reise hat mir auch innere Stärke gegeben." Felix beantwortete dann Frauke Ludowigs (61) entscheidende Frage: "Wir sind kein Paar mehr, aber das ist auch nicht schlimm, weil wir nach wie vor guten Kontakt hatten."

Seyma zeigte sich dagegen etwas irritiert von Felix' Handeln nach der Show. Nach dem Finale habe er noch im Hotelzimmer gesagt, dass sie ein Pärchen seien. Dann hätte er doch wieder von einer Kennenlernphase gesprochen. "Ich habe kein Drama daraus gemacht und habe das Gefühl, dass Felix sich für mich entschieden hat, weil ich keine Dramaqueen bin. Dass er dachte, die werde ich entspannter los, wenn es draußen nicht klappt." Deren beider versöhnliches Fazit: Als Partner viben sie nicht, aber als Freunde.

Lena steht laut eigener Aussage auch nach der Folge hinter ihrer Entscheidung, die für Martin ein "extrem emotionaler Moment" gewesen sei. Bei der Reunion stellte sich heraus, dass es nach ihrem Ausstieg jedoch zu einem Wiedersehen mit Martin kam.

Zunächst erklärten die Siegerin Clara und der "Bachelor", dass auch sie kein Paar mehr seien. Die Trennung sei von Martin aus gegangen. Sie seien nicht als Paar, aber als "exklusiv" aus der Show gegangen, betonte Clara. "Wir haben uns nach dem Dreh sehr zügig getroffen, das ging über eineinhalb Monate", erklärte Martin, der dann etwas beichtete: "Wir hatten nochmal einen Dreh, wo auch Lena mit dabei war. Dann waren wir noch ein bisschen länger unterwegs und anscheinend war eine Anziehung zwischen Lena und mir doch da. Und es ist dazu gekommen, dass wir uns nochmal geküsst haben."

Dies habe er Clara dann auch direkt gesagt. "Ich habe den Gedanken ja die ganze Zeit gehabt, auch beim Finale", hatte Clara eine Vorahnung. "Das hat mich dann schon verletzt, aber ich bin dann wieder in so ein Verständnis gekommen. Wir hatten dann auch noch eine schöne Zeit und haben darüber kommuniziert und standen darüber." Aber danach habe es "auf einmal keine Kommunikation" mehr gegeben. "Dann dachte ich doch, ob er nur Lena wollte. Das Vertrauen war einfach komplett weg." Es sei einfach schade gewesen, weil sie nun auch in keinem guten Kontakt mehr mit Martin sei.

Und was sagt Lena zu dem "Liebesdreieck"? "Was ich sagen kann, dass ich es sofort bereut habe, dass ich auch sofort kommuniziert habe, dass das nicht passieren hätte dürfen. Und dass das auch in keine Richtung gehen wird."