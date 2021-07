"Die Bachelorette": Maxime Herbord lernt ihre Männer kennen

Der erste Eindruck zählt: In der großen Vorstellungsrunde lernt die neue Bachelorette zum ersten Mal die 20 Männer kennen, die in den nächsten Wochen um ihr Herz buhlen werden. Zumindest die, die Interesse haben...

Holt den Prosecco raus, die nächste Bachelorette geht auf die Jagd. Auch wenn mal wieder einer der Kandidaten das Prinzip der Show nicht verstanden zu haben scheint: "Ein Schaf und zwanzig Wölfe, das ist einfach schwierig", so seine Sorge vor der ersten Rosenvergabe. Aber nein, "Die Bachelorette" (immer mittwochs bei RTL und ) Maxime Herbord (26) weiß ganz genau, wie der Hase läuft - und zwar aus "Schafs-" und aus "Wolfs"-Sicht. Sie war schon 2018 in der "Bachelor"-Staffel um Daniel Völz (36) dabei und ist damals freiwillig ausgeschieden.

Diesmal lässt sie sich umwerben und hat dabei vor allem ein Ziel vor Augen. "Ich möchte immer auf mein Bauchgefühl hören", teilt sie den Zuschauern in den ersten Minuten mit. Schnitt: "Hätte ich mal auf mein Bauchgefühl gehört. Hätte ich mal auf die Alarmglocken gehört." Offenbar verliert sich die "kreative Chaotin" auf dem Weg zum Traummann während der Show und muss letztendlich noch einmal von vorne anfangen. Aber das nur als Cliffhanger.

Wer spielt das falsche Spiel?

Wer das falsche Spiel mit ihr spielt und wer es ernst meint, darüber können die Zuschauer zu diesem Zeitpunkt nur spekulieren. Dafür stellen sich die zwanzig möglichen Casanovas nun einer nach dem anderen im Kerzenschein vor der Villa vor und haben nur jeweils wenige Minuten, um Eindruck zu hinterlassen. Aber diese kurze Zeitspanne nutzt jeder Kandidat auf seine Weise.

Leon (33) hat extra geduscht, wie er nach dem Händeschütteln stolz erzählt. Dominik (30) bringt eine eiserne Rose mit, die er selbst gemacht hat, und betont dass das "sehr viel Arbeit" war. Tony (30) überreicht ihr Bernstein von der Ostsee und fragt direkt nach einem Einzeldate. Fotograf Raphael (23) bietet mit verliebtem Blick ein Shooting an, Julian (27) schafft es mit interessierten Nachfragen, ein paar Informationen aus Maxime rauszuholen. Lars (24) bringt das aktuelle Sternenbild mit und trifft damit ins Schwarze. "Ich habe tatsächlich ein Teleskop mitgenommen", verrät Maxime über ihr Reisegepäck.

Niko (24) versucht seine Sprachlosigkeit mit einer Lawine an Komplimenten zu überbrücken. Jonah (25) hilft der Bachelorette im Namens-Chaos mit einer Eselsbrücke: "Jonah, der mit den 15 Geschwistern." Nico Cenk (30) wird als der Schuh-Quietscher in Erinnerung bleiben. Kevin (27), der Quoten-Eso, meditiert im Auto und schenkt Maxime ein genmutiertes Blatt mit romantischer Erklärung. Gustav (32) lacht nervös: "Ich dachte ich komme wie James Bond, aber ich kam wie ein Teletubbie." Dario (33) habe während der Quarantäne unterdessen noch nie so oft an eine Frau gedacht, die er noch gar nicht kenne. Woraufhin Maxime kontert: "Und ich hab noch nie an 20 Männer gleichzeitig gedacht!"

Robert (26) lässt nichts anbrennen: "Magst dich mal für mich drehen? Wow. Ich geh mal zu den Jungs." Maurice (26) zählt seine vielseitigen Hobbies auf und Max (31) will jedes Date mit einer eigens mitgebrachten Kamera "fixieren". Sind ihm wohl noch nicht genug Kameras in der TV-Show. Kenan (35) versucht mit einem kleinen Zaubertrick zu beeindrucken, Hendrik (33) muss sich dank seiner Körpergröße nicht anstrengen gesehen zu werden. Bene (31) outet sich als Möchtegern-Surferboy und Zico (30) überreicht ihr Sorgenpuppen aus Mexiko, denen sie ihre Probleme anvertrauen kann. Was, wie wir wissen, bitter nötig sein wird.

Maxime ist begeistert: "Tolle Runde!"

Ganz schön viel Input in sehr komprimierter Zeit, aber Maxime kann ihr Glück kaum fassen: "Ich finde, ich habe 'ne tolle Runde erwischt. Humorvoll, witzig, aber auch super nett und sympathisch alle!" Die erste Rose bekommt direkt der erste Mann, der sich Maxime vorgestellt hat: Leon.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Währenddessen fragt sich ein anderer Mann noch, ob er eigentlich Maxime eine Rose geben würde. Der nervöse Lacher Gustav vermisst den Funken zwischen den beiden. Und findet ihn auch im Gruppengespräch nicht: "Du schmierst dir ein Brot mit Marmelade aber die Butter fehlt. Schmeckt nicht so geil!"

Dario plagen jetzt schon Selbstzweifel: "Ich bin einfach nicht ein Typ, der riesengroße Eier hat um Frauen aufzureißen", vertraut er seinen Konkurrenten an. Bei der ersten Rosenvergabe traut er seinen Ohren nicht: "Hat sie Dario gesagt?", fragt er, als sein Name fällt. Das erste Einzeldate wird ihm noch obendrauf versprochen. Zumindest der uninteressierte Gustav muss sich keine Sorgen mehr um seine nicht vorhandene Zuneigung machen - er verlässt die Show zusammen mit Maurice und Niko Cenk als erstes.