"Die Alm - Promischweiß & Edelweiß": Diese zehn Promis sind dabei

ProSieben startet am 24. Juni mit der Realityshow "Die Alm - Promischweiß & Edelweiß". Nun gab der Sender die zehn Promis bekannt, die sich dem ländlichen Abenteuer stellen.

Bereits vor Tagen begannen die wilden Spekulation rund um die Kandidaten und Kandidatinnen der Realityshow "Die Alm - Promischweiß & Edelweiß". , die sich ab dem 24. Juni (immer donnerstags, 20:15 Uhr) in sechs Folgen der urigen Herausforderung stellen und auf einer Alm in Südtirol wie vor 100 Jahren leben.

Influencer und Reality-TV-Stars ziehen in die Berge

In den neuen Folgen kämpfen unter anderem Model und Autorin Mirja du Mont (45), Sternekoch Christian Lohse (54) und Olympionikin Magdalena Brzeska (43) um den Titel "Almkönigin" oder "Almkönig". Erotik-Darstellerin Vivian Schmitt (43), Influencer Ioannis Amanatidis (31), Influencerin Siria Campanozzi (21) und Dragqueen Yoncé Banks (28) geben dem Alm-Leben ebenfalls eine Chance. Ex-"DSDS"-Teilnehmerin Katharina Eisenblut (27), Influencer und Reality-TV-Star Aaron Hundhausen (22, "Ex on the Beach") und Fitness-Influencer Hollywood-Matze (47) machen die zehn Plätze voll.

Die neue und dritte Staffel des Formats wird von Multitalent Collien Ulmen-Fernandes (39) und "taff"-Größe Christian Düren (30) präsentiert. Zum ersten Mal versuchten sich 2004 Promis als Alm-Öhis, die zweite Staffel folgte 2011.