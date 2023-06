"Die 3 Sonnen": Neues Werk der "Game of Thrones"-Macher ist bald da

Mit "Die 3 Sonnen" bringt Netflix eine mit Spannung erwartete Serie der "Game of Thrones"-Macher. Nun sind erste Einblicke und das Startdatum da.

David Benioff und D.B. Weiss bei einem Auftritt in New York.

zur mit Spannung erwarteten neuen Serie der "Game of Thrones"-Macher veröffentlicht: "Die 3 Sonnen" wird im Januar 2024 erscheinen, wie damit auf einem Event des Streamingdienstes in Brasilien ebenfalls enthüllt wurde.

In der Mystery-Thriller-Serie von David Benioff (52) und D.B. Weiss (52) sowie Alexander Woo gerät ein Wissenschaftler mitten in eine Verschwörung, heißt es von Netflix. Das Science-Fiction-Epos ist eine Adaption der Erfolgstrilogie des chinesischen Autors Liu Cixin (59). Darin geht es unter anderem um den ersten Kontakt der Menschheit mit einer außerirdischen Zivilisation.

Viele Stars dabei

Zu den Produzenten der Serie gehören etwa "Knives Out"-Regisseur Rian Johnson (49) und Brad Pitt (59). Zum Cast zählen unter anderem Jess Hong, Benedict Wong, Eiza González, Jovan Adepo, Alex Sharp, John Bradley, Saamer Usmani, Liam Cunningham, Rosalind Chao oder Jonathan Pryce.

Im Herbst 2020 wurde bekannt, dass die "Game of Thrones"-Stars Benioff und Weiss das Projekt für den Streamingdienst Netflix umsetzen werden. "Liu Cixins Trilogie ist die ambitionierteste Science-Fiction-Reihe, die wir je gelesen haben", schwärmten sie bei der Ankündigung von ihrer Aufgabe. Die Geschichte, die von dem ersten Kontakt mit einer außerirdischen Zivilisation erzählt, nehme den Leser "mit auf ein Abenteuer, das in den 1960er Jahren beginnt und bis an das Ende der Zeit führt, vom Leben auf unserem winzigen blauen Planeten bis an die fernsten Ecken des Universums".