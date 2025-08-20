Dick Brave feiert bei der "Giovanni Zarrella Show" sein Comeback

Zwölf Jahre war Rockabilly-Star Dick Brave wie vom Erdboden verschluckt. Jetzt kehrt er mit Haartolle und Vegas-Shirt zurück. Sein überraschendes Comeback feiert er in der "Giovanni Zarrella Show".

Dick Brave ist zurück! Der Rockabilly-Star, der mit seiner Mischung aus Rock'n'Roll, Retro-Charme und Live-Energie Kultstatus erlangte, meldet sich nach zwölf Jahren Funkstille zurück. Pop-Star Sasha (53) lässt seine Kunstfigur am Samstagabend (23. August) in der "Giovanni Zarrella Show" im ZDF erstmals wieder aufleben.

Abenteuerliche Jahre abseits der Bühne

, habe Sashas Rockabilly-Zwilling während seiner Auszeit vieles abseits der Musik ausprobiert. "Ich war Stuntman mit einem Motorrad in einer Stunt-Show, habe als Cowboy auf einer Farm gearbeitet, war aber auch auf einer Alm und habe eigenen Käse hergestellt", wird er zitiert. Das sei alles sehr aufregend gewesen, aber am Ende habe er festgestellt, dass ihn nichts so sehr erfülle wie die Musik - "deshalb bin ich jetzt zurück". Ein neues Foto zeigt den Musiker mit charakteristischer Haartolle und im rosa Vegas-Shirt vor einer Musicbox.

Zum Beweis, wie ernst es ihm ist, erscheint am Freitag die neue Single "Back for Good", im Januar folgt das gleichnamige Album. "Auf meinem Comeback-Album wird es die größten Comeback-Songs aller Zeiten geben - in meinem ganz eigenen Sound", verrät Dick Brave dem Boulevardblatt vorab. Ab Frühjahr 2026 ist zudem eine Tournee durch 13 deutsche Clubs geplant.

Weitere Highlights in der "Giovanni Zarrella Show"

Ein erstes Wiedersehen gibt es am Samstag ab 20:15 Uhr in der "Giovanni Zarrella Show". Dick Braves Auftritt wird einer der Höhepunkte der großen Sommerparty in der Dortmunder Westfalenhalle werden.

Außerdem angekündigt sind: Kerstin Ott, Howard Carpendale, Michael Holm, Semino Rossi, Ross Antony, Sarah Engels, Ricchi E Poveri, Il Volo, Henning Krautmacher, Linda Hesse und Julia Lindholm.

Heinz Rudolf Kunze wird das 40-jährige Jubiläum seines Megahits "Dein ist mein ganzes Herz" feiern. Ein Ausflug in die 1990er-Jahre steht mit Loona und Judith Hildebrandt, der ehemaligen Sängerin der Eurodance-Formation Mr. President ebenfalls auf dem Programm. Revolverheld blicken auf 20 Jahre Bandgeschichte zurück. Anders als in der Show im Februar, ist diesmal auch Leadsänger Johannes Strate mit von der Partie. Für beste Stimmung dürften auch Vincent Gross und Olaf der Flipper mit ihrem Song "Drinking Wine, Feeling Fine" sorgen.