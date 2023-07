DFB-Frauen erzielen Quoten-Rekord mit über zehn Millionen Fans

Die deutschen Fußball-Frauen sorgen bereits in der Vorrunde für Rekorde: Zwar nicht auf dem Rasen, dafür bei den TV-Quoten. Über zehn Millionen Menschen sahen bei der Niederlage gegen Kolumbien zu.

Die deutschen Fußball-Frauen haben trotz der 1:2-Niederlage gegen Kolumbien Grund zur Freude: Mit ihrem zweiten WM-Vorrundenspiel hat die deutsche Mannschaft bei den TV-Quoten die Zehn-Millionen-Marke geknackt. Im Durchschnitt verfolgten 10,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer das Spiel gegen die kolumbianische Mannschaft.

Frauenfußball lockt die Fans vor den Fernseher

Damit konnte die ARD am Sonntag ab 11:27 Uhr einen Marktanteil von 61,67 Prozent verzeichnen. Bisher konnte 2023 nur ein "Tatort" aus Münster mehr Menschen vor den Fernseher locken. Schon beim ersten Vorrundenspiel der DFB-Damen am Montagvormittag hatten bereits mehr als fünf Millionen Fans den Fernseher eingeschaltet, um beim ersten WM-Spiel der deutschen Fußball-Frauen dabei zu sein.

Beim dritten Vorrundenspiel gegen Südkorea wird sich nun entscheiden, ob die DFB-Frauen ins Achtelfinale einziehen können. Aktuell kann die deutsche Mannschaft nur im Falle eines Sieges weiter an der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland teilnehmen. Ein Unentschieden reicht aus, wenn Kolumbien gegen Marokko gewinnt oder unentschieden spielt. Das letzte Gruppenspiel wird am Donnerstagmittag ausgestrahlt.