Deutscher Fernsehpreis für "Zarrella Show", "Let's Dance" und mehr

In der Kölner "Nacht der Kreativen" kürte die Fachjury die ersten Preisträger des diesjährigen Deutschen Fernsehpreises. Unter den Gewinnern sind "Die Giovanni Zarrella Show", "Let's Dance" und "Wer stiehlt mir die Show?".

Am Vorabend des Deutschen Fernsehpreises wurden bereits erste Auszeichnungen vergeben. Im Rahmen der Kölner "Nacht der Kreativen" ging es laut Mitteilung um "elf kreative Personenkategorien der Programmbereiche Fiktion, Unterhaltung und Information". Moderator des Abends war Steven Gätjen (51).

"Bei der 'Nacht der Kreativen' stehen diejenigen im Mittelpunkt, deren Leistungen fiktionales Erzählen, Höhepunkte der Unterhaltung und die Vermittlung von Information überhaupt erst möglich machen. Die Scheinwerfer richten sich also auf die Personenkategorien 'Beste Regie', 'Bestes Buch', 'Beste Kamera', 'Bester Schnitt/Montage', 'Beste Musik' und 'Beste Ausstattung' in Fiktion, Unterhaltung und Information", erklärte Jury-Präsident Wolf Bauer dazu.

Diese Fernsehschaffenden wurden ausgezeichnet

Und in diesem Sinne wurde die Trophäen am Mittwochabend unter anderem an die Macher dieser TV-Shows überreicht: In der Kategorie "Beste Regie Unterhaltung" wurde Mark Achterberg (52) gleich für zwei Produktionen ausgezeichnet, für "Die Giovanni Zarrella Show" (ZDF/ Bavaria Entertainment) und "Let's Dance" (RTL/Seapoint/BBC Studios). In der Rubrik "Bestes Buch Unterhaltung" sah die Jury Jakob Lundt (37) für "Wer stiehlt mir die Show?" (ProSieben/Florida Entertainment) vorn und bei der "Besten Ausstattung Unterhaltung" ging der Preis an Angel Garcia (Kostüme Tänzer:innen) für sein Schaffen bei "The Masked Singer" (ProSieben/Endemol Shine).

Ebenfalls prämiert wurden unter anderem Natalie Scharf (57) in der Kategorie "Bestes Buch Fiktion" für "Gestern waren wir noch Kinder" (ZDF/Seven Dogs Filmproduktion) und Tim Kuhn (43) in der Kategorie "Beste Kamera Fiktion" für die Serie "Luden - Könige der Reeperbahn" (Prime Video/Neuesuper). Geehrt wurden zudem Rainer Nigrelli, Florian Böttger, Christoph Otto für "King of Stonks" (Netflix/btf) in der Rubrik "Bester Schnitt/Montage Fiktion" und Gabriela Reumer (Kostüm), Matthias Müsse (Szenenbild) in der Rubrik "Beste Ausstattung Fiktion" für "Die Kaiserin" (Netflix/ Sommerhaus Serien).

Während die Veranstaltung am Mittwoch in der Kölner Flora stattfand, überträgt Sat.1 die Hauptveranstaltung am heutigen Donnerstag (28.9.) ab 20:15 Uhr (in Sat.1) aus den Kölner MMC Studios. Bei der TV-Gala werden die Auszeichnungen in 19 weiteren Kategorien verliehen.