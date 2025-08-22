Deutscher Fernsehpreis 2025: Das sind die Moderatorinnen

Zwei Abende, zwei Moderatorinnen: Die Gastgeberinnen des Deutschen Fernsehpreises 2025 stehen fest. Barbara Schöneberger baut ihren Rekord aus, während Gisa Flake ihr Premiere feiert.

Am 9. und 10. September wird in Köln der Deutsche Fernsehpreis verliehen. Jetzt stehen die Moderatorinnen für die beiden Abende fest: Durch die Veranstaltungen führen Entertainerin Barbara Schöneberger (51) und Schauspielerin Gisa Flake (39).

Flake ist dabei für das erste Event zuständig: Sie moderiert am 9. September 2025 in der Flora Köln die "Nacht der Kreativen". Dabei erhalten Preisträgerinnen und Preisträger in den kreativen Gewerken, meist diejenigen hinter der Kamera, ihre Auszeichnungen.

Die Moderation sei für sie "ist nicht nur eine große Ehre, sondern für mich als Schauspielerin die einmalige Chance, denen den roten Teppich auszurollen, die das deutsche Fernsehen besser, innovativer und spannender machen", erklärt die "Polizeiruf 110"-Kommissarin. "Gegen alle Widerstände, gegen das 'Das-haben-wir-schon-immer-so-gemacht'."

Barbara Schöneberger baut Moderationsrekord aus

Am 10. September folgt dann die große Gala mit der Verleihung in den Werkkategorien. Dabei werden auch der Förderpreis sowie der Ehrenpreis der Stifter vergeben. Die Veranstaltung findet in den MMC-Studios in Köln statt, das ZDF zeigt die Show um 20:15 Uhr im TV.

Während Gisa Flake mit der "Nacht der Kreativen" ihr Debüt als Fernsehpreis-Host gibt, baut Barbara Schöneberger ihren Rekord aus. Sie führt zum achten Mal durch die Gala. "Dass ich auch in diesem Jahr wieder den Deutschen Fernsehpreis moderieren darf, erfüllt mich schon mit Freunde. Diese Show bietet im deutschen Fernsehen nämlich fast die einzige Gelegenheit, choreographisch mit Gesang einigermaßen anspruchsvoll eine große Showtreppe herunterzuschreiten", schwärmt die Moderatorin.

2016 hatte sie den Preis erstmals präsentiert - seitdem ist die TV-Allzweckwaffe gesetzt. Nur in zwei Jahren pausierte Schöneberger: 2020 fiel die Verleihung aufgrund der Corona-Pandemie aus, 2023 legte sie eine Pause ein, in deren Folge die Macher auf eine feste Moderation verzichteten.

2025 liegt die jährlich wechselnde Federführung beim Deutschen Fernsehpreis erstmals bei Magenta TV. Der Streamingdienst der Deutschen Telekom arbeitet aber eng mit dem ZDF zusammen, das die TV-Ausstrahlung übernimmt.