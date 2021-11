Der Termin für die finale Staffel von "This Is Us" steht

Im Mai 2021 wurde bekannt, dass die Serie "This Is Us - Das ist Leben" mit der sechsten Staffel zu Ende gehen wird. Jetzt hat NBC den Starttermin bekannt gegeben. Fans müssen sich nicht mehr lange gedulden.

14. November 2021 - 17:04 Uhr | (ncz/spot)

Mandy Moore und Milo Ventimiglia spielen die Hauptrollen in "This Is Us". © imago/ZUMA Press

Mandy Moore (37), Milo Ventimiglia (44), Chrissy Metz (41) und ihre Kollegen kehren im kommenden Jahr mit der sechsten und finalen Staffel von "This Is Us - Das ist Leben" zurück. Die letzte Staffel wird schon ab dem 4. Januar 2022 zu sehen sein.

Das Beste soll noch kommen

Bereits im Mai war bekannt geworden, dass es die letzte Staffel der Serie sein wird, dass neben den kommenden Folgen keine weiteren Episoden geplant seien. "Das letzte Kapitel". Sie verspreche, man habe sich das Beste für den Schluss aufgehoben.

Die Fans von "This Is Us" bekommen 18 weitere Folgen. Demnach sollen im Finale einige Cliffhanger aufgelöst und offene Fragen geklärt werden. Serienschöpfer Dan Fogelman (45) versprach unter anderem im Rahmen der Ausstrahlung der letzen Folge der fünften Staffel, dass "alles aufgelöst" werden soll.