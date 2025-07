"Der letzte Bulle"-Fortsetzung: Jetzt steht der Startzeitraum fest

"Der letzte Bulle" ist Kult. Nach einem Kinofilm kehrt der beliebte Darsteller Henning Baum mit acht neuen Episoden der Sat.1-Serie zurück. Jetzt steht auch fest, in welchem Zeitraum die Fortsetzung erscheint.

Henning Baum in "Der letzte Bulle".

Alle Fans von Henning Baum (52) und seinem urigen Polizisten Mick Brisgau können sich freuen. Denn der Sender Sat.1 hat den Startzeitraum für die acht neuen Episoden einer Revival-Staffel von "Der letzte Bulle" bekannt gegeben. "Im Winter 2025" geht es in Sat.1 und beim Streamingdienst Joyn weiter, hieß es im Rahmen einer offiziellen Präsentation der ProSiebenSat.1-Gruppe.

Henning Baum ermittelt weiter

Die Krimiserie "Der letzte Bulle" lief ursprünglich zwischen 2010 und 2014 im TV. In 60 Folgen ermittelte Baum als aus der Zeit gefallener, kerniger Brisgau. Auch in anderen Ländern wie Frankreich oder Italien wurde das Erfolgsformat ausgestrahlt. Ein von "Blood Red Sky"-Regisseur Peter Thorwarth (54) inszenierter Kinofilm erzählte 2019 die Geschichte mit Baum in der Hauptrolle nochmals.

Die neue Staffel von "Der letzte Bulle", die übrigens zuerst bei Amazons Streamingdienst Prime Video zu sehen sein wird, erzählt nun jedoch die Ereignisse der Originalserie weiter. Mick Brisgau kehrt darin "ohne Marke und Pistole, dafür mit unbändigem Kampfgeist" zurück nach Essen, hieß es in der offiziellen Drehstartankündigung. "Der verschollen und tot geglaubte" Ermittler muss sich "abermals ins Leben zurückkämpfen". In der Originalserie erwacht Brisgau aus einem 20-jährigen Koma und löst wieder Fälle. Der unkonventionelle Ruhrpott-Cop wird bei seiner Rückkehr abermals "auf private und berufliche Hindernisse" stoßen. Um wieder Fuß zu fassen, muss er sich aus einer misslichen Lage befreien und einen "tragischen Schicksalsschlag" verkraften.

Neue Rollen und altbekannte Gesichter

Neben Henning Baum kehrt Maximilian Grill (48) als sein Gegenpart Andreas Kringge zurück. Nicht nur Micks gewissenhafter Kollege, auch Martin Ferchert, Leiter der Mordkommission, wird ihm wieder zur Seite stehen. Wie im Original übernimmt Helmfried von Lüttichau (68) den Part. Tatjana Clasing (61) mimt wieder Uschi Nowatzki, Besitzerin von Micks Stammkneipe, und Robert Lohr (58) kehrt als Rechtsmediziner Roland Meisner zurück. Er bekommt mit Carolin Berger (Peri Baumeister, geb. 1986) eine "selbstbewusste Kollegin" an die Seite gestellt. Diese könnte für Trubel sorgen, denn: "Ihre Ehe mit dem konsequenten Staatsanwalt Ralf Berger erlebt durch eine komplizierte Dynamik zwischen Carolin und Mick eine Achterbahnfahrt." Gespielt wird Berger von Torben Liebrecht (47).

Die neue "Der letzte Bulle"-Staffel wandert vier Wochen nach der Premiere bei Prime Video mit Doppelfolgen ins Sat.1-Programm. Nach der Free-TV-Premiere sind die Episoden jeweils auf Joyn verfügbar.