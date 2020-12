"Der Lehrer": Neue Folgen starten im Januar

RTL hat den Starttermin für die neue Staffel von "Der Lehrer" bekanntgegeben. Darin wird Schauspieler Hendrik Duryn seinen letzten Auftritt als Stefan Vollmer haben.

Der Abschied von Hendrik Duryn (53) aka Stefan Vollmer rückt näher: RTL zeigt schon bald die 13 neuen Folgen der Erfolgsserie "Der Lehrer. Ab 7. Januar 2021 werden die Episoden immer donnerstags um 20:15 Uhr zu sehen sein. Zudem ist bekannt, in welcher Folge Lehrer Vollmer seinen letzten Auftritt haben wird und welcher neue Kollege seinen Dienst antreten wird.

Hendrik Duryn wird in Folge drei das letzte Mal zu sehen sein. Stefan Vollmer stellt sich einem unterdrückten Schuldgefühl und trifft die mutigste Entscheidung seines Lebens, heißt es in einer RTL-Ankündigung. Er lässt die Georg-Schwerthoff-Gesamtschule hinter sich und fängt neu an. Nach 14 Jahren hängt Duryn seine Kult-Rolle an den Nagel. Für Ersatz ist bereits gesorgt: Simon Böer (46) wird als David Ritter an die Schule kommen. Der Mathe- und Physiklehrer wird Schüler und Lehrer mit seiner Methodik überraschen, denn statt auf Intuition setzt er anders als sein Vorgänger auf Logik.