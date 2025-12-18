"Der kleine Lord": Hier läuft der Weihnachtsklassiker 2025 im TV

"Der kleine Lord" zählt zu den echten TV-Klassikern, die jedes Jahr zur Weihnachtszeit im Fernsehen ausgestrahlt werden. Auch 2025 wird der Kultfilm über den jungen Cedric Errol mehrmals im TV zu sehen sein.

"Der kleine Lord" ist ein Filmklassiker aus dem Jahr 1980.

"Der kleine Lord" ist in Deutschland in der Weihnachtszeit besonders beliebt. Die herzerwärmende Geschichte vermittelt wichtige Werte wie Güte und Freundschaft, während die Tradition seiner regelmäßigen Ausstrahlung im TV ihn zu einem festen Bestandteil der Feierlichkeiten für viele Familien macht.

Die liebenswerten Charaktere und die berührende Handlung, die von Themen wie Hoffnung und Familie geprägt ist, sprechen die Zuschauer an und schaffen eine zeitlose Anziehungskraft. Zudem weckt der Film oft nostalgische Erinnerungen an vergangene Weihnachtsfeste, was ihn zu einem besonderen Element der Feiertagsstimmung macht.

Auch 2025 wird der "Der kleine Lord" wieder bei mehreren Sendern zu sehen sein. Wir haben alle Sendetermine für Sie im Überblick.

"Der kleine Lord": Sendetermine 2025 im Überblick

Datum Uhrzeit Sender Freitag, 19. Dezember 2025 20:15 Uhr ARD Donnerstag, 25. Dezember 2025 16:50 Uhr ARD Freitag, 26. Dezember 2025 11:50 Uhr rbb Samstag, 27. Dezember 2025 00:45 Uhr rbb Samstag, 27. Dezember 2025 13:50 Uhr NDR Samstag, 27. Dezember 2025 16:20 Uhr MDR Sonntag, 28. Dezember 2025 06:50 Uhr MDR Sonntag, 28. Dezember 2025 14:50 Uhr NDR

Wo kann man "Der kleine Lord" streamen?

Wer an den oben aufgelisteten Terminen keine Zeit hat, kann den Kultfilm auch jederzeit streamen: In der ARD-Mediathek ist "Der kleine Lord" kostenlos einsehbar. Außerdem kann der Kultfilm von 1980 bei Sky, Apple TV, MagentaTV, maxdome, Google Play und Amazon Prime geliehen oder erworben werden.

Wovon handelt "Der kleine Lord"?

"Der kleine Lord" handelt von einem kleinen Jungen namens Cedric Errol, der nach dem Tod seines Vaters, eines verarmten Amerikaners, nach England geschickt wird, um dort bei seinem strengen Großvater, einem Earl, zu leben. Obwohl anfänglich unfreundlich, erkennt der Earl die Güte und den Einfluss seines Enkels auf die Menschen um ihn herum.

Durch seine liebenswerte Art und seine Unschuld beeinflusst Cedric schließlich sogar das Herz seines Großvaters und bewirkt eine bedeutende Veränderung in dessen Leben sowie im gesamten Adelsgeschlecht. Die Geschichte handelt von Wandel, Hoffnung und den starken Bindungen zwischen Menschen, unabhängig von ihrer gesellschaftlichen Stellung.

Es gibt neben der bekannten Version, die hierzulande populär ist, insgesamt zwölf verschiedene Verfilmungen und Serienadaptionen von "Der kleine Lord". Die erste Verfilmung entstand bereits im Jahr 1914. Die Umsetzungen des Stoffes erfolgten größtenteils im europäischen Raum, allerdings wurde auch eine Anime-Serie in Japan im Jahr 1988 produziert, die bisher noch nicht in Deutschland gezeigt wurde. Zusätzlich wurden sechs Hörspiele von "Der kleine Lord" erstellt.

Die wichtigsten Schauspieler aus "Der kleine Lord"

Die Hauptrollen spielen Ricky Schroder als Cedric (Der kleine Lord) und Alec Guinness als Großvater (Earl). Regie führte Jack Gold. Der Film wurde in den USA produziert und erlangte vor allem in den deutschsprachigen Ländern Kultstatus als beliebter Weihnachtsfilm.

Der komplette Cast im Überblick

Schauspieler Rolle Geburtsjahr Alter Ricky Schroder Der kleine Lord 1970 55 Alec Guinness Großvater Earl 1914 2000 verstorben Connie Booth Mrs. Errol 1941 85 Eric Porter Mr. Havisham 1928 1995 verstorben Colin Blakely Mr. Hobbs 1930 1987 verstorben

"Der kleine Lord": Weitere Infos und Hintergründe

"Der kleine Lord" wurde an verschiedenen Orten gedreht, darunter das Schloss des Marquis von Santa Susanna in Italien sowie die Studiobühnen in den USA. Fans des Films können die Drehorte leider nicht besuchen, da sie größtenteils fiktional und nicht als touristische Attraktionen zugänglich sind.

"Der kleine Lord" basiert auf dem gleichnamigen Roman der britischen Schriftstellerin Frances Hodgson Burnett, der 1886 veröffentlicht wurde. Das Buch erlangte große Beliebtheit und war ein Erfolg für Burnett, die sogar in einem unerwarteten juristischen Präzedenzfall endete: Im Jahr 1888 gelang es ihr als erste Person überhaupt, die Aufführungsrechte für ihr eigenes Werk erfolgreich einzuklagen.

Was macht Ricky Schroder heute?

Nach seiner Rolle als "Der kleine Lord" im Jahr 1980 setzte Ricky Schroder seine Schauspielkarriere fort und war in verschiedenen Film- und Fernsehprojekten zu sehen. Er spielte beispielsweise in Filmen wie "Die Entführung von Bree Tanner" (1981) und "Der Champ" (1979) mit.

In den 1980er und 1990er Jahren war Schroder auch in der beliebten Fernsehserie "Silver Spoons" zu sehen, in der er die Hauptrolle des reichen Kindes Ricky Stratton spielte. Später trat er in verschiedenen TV-Serien und Filmen auf, darunter "NYPD Blue" und "24".

Neben seiner Schauspielkarriere wurde Schroder auch als Regisseur und Produzent tätig. Später wandte er sich vermehrt dem Produzieren und Regieführen zu und arbeitete an verschiedenen Filmprojekten.

Der Schauspieler wurde als Mitglied der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage, die oft als Mormonen bezeichnet werden, erzogen. Er hat sich öffentlich zu seiner Zugehörigkeit zur Mormonenkirche bekannt und sprach gelegentlich über die Werte und Einflüsse seiner religiösen Erziehung.