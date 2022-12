"Der große Schlagerabschied" von Jürgen Drews steigt im Januar

Der Termin steht fest: Am 14. Januar 2023 zeigt sich Jürgen Drews in "Der große Schlagerabschied" ein letztes Mal auf der Bühne. Florian Silbereisen moderiert.

Der Termin steht fest: "Der große Schlagerabschied" von Jürgen Drews (77) wird am 14. Januar 2023 im Ersten ausgestrahlt. Der Sänger wird dann ein letztes Mal auf der Bühne stehen und seine alten Hits zum Besten geben. Bei der Show, die von Florian Silbereisen (41) moderiert wird, werden sich auch eine ganze Reihe Weggefährten musikalisch vom "König von Mallorca" verabschieden. Unter anderem werden Roland Kaiser (70) und Mickie Krause (52) dabei sein. Die Show wurde am 22. Oktober in Leipzig aufgezeichnet.

Von der Tour-Bühne hatte sich Drews bereits Anfang Oktober verabschiedet. Der Schlagerstar trat zum letzten Mal mit Band im österreichischen live auf.

Drews gab sein Karriereende bei Silbereisen bekannt

Jürgen Drews feierte seinen Durchbruch 1976 mit dem Song "Ein Bett im Kornfeld". Im Juli dieses Jahres kündigte er das Ende seiner Karriere an. "Da ich in einem Alter bin, in dem andere schon lange Rentner sind, habe ich auch mir gesagt: Irgendwann ist mal gut", erklärte der Sänger in der Show "Die große Schlagerstrandparty 2022 - Es geht wieder los!" (Das Erste) von Florian Silbereisen.