"Der große Fake - Die Wirecard-Story": Starttermin steht fest

Die Dynamik und Psyche hinter dem Wirecard-Finanzskandal ist Ende März auf TVNow das Thema des Doku-Thrillers "Der große Fake - Die Wirecard-Story".

Christoph Maria Herbst gibt in "Der große Fake" Wirecard-Chef Markus Braun

kündigt den Start seines neuen Streaming-Highlights an: "Der große Fake - Die Wirecard-Story" wird ab dem 31. März über den Streamingdienst verfügbar sein. Der Film erzählt in einer Mischung aus Dokumentation und fiktionalem Thriller die Geschichte hinter dem Wirecard-Finanzskandal. In der Hauptrolle des inhaftierten Wirecard-Chefs Markus Braun (52) ist Christoph Maria Herbst (55, ) zu sehen. Franz Hartwig (35, spielt den immer noch untergetauchten Jan Marsalek (40), ehemaliges Vorstandmitglied der Wirecard AG.

Der Doku-Thriller will laut Pressemitteilung einen Blick "in das dunkelste Innerste und die tiefsten Abgründe" der Wirecard AG werfen. Zu Wort kommen dabei unter anderem Aufsichtsräte, Führungskräfte und ehemalige Geschäftspartner als auch diejenigen, "die derzeit die Reste der Wirecard AG in München zusammenkehren müssen". Unter anderem sind das James Freis (50), der kurzfristig und über Nacht Markus Braun als CEO bei Wirecard ablöste, Begründer Michael Olaf Schütt oder Privatanleger wie Eberhard Schuler, der eine halbe Million Euro verlor. Ziel ist es, der Dynamik und Psyche der beiden Unternehmer nahzukommen.