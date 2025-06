"Der Clown" wird zum "SchleFaZ"-Highlight

Fast 20 Jahre nach dem Kino-Flop kehrt "Der Clown - Tag der Vergeltung" zurück - diesmal als "SchleFaZ"-Jubiläumsfolge. Sven Martinek und Eva Habermann stellen sich Oliver Kalkofe und Peter Rütten.

"Der Clown - Tag der Vergeltung" feiert sein Comeback - als 175. Jubiläumsfolge von "SchleFaZ - Die schlechtesten Filme aller Zeiten". Am 5. September startet auf Nitro die zweite Staffel der satirischen Filmreihe. Die Kultmoderatoren Oliver Kalkofe (59) und Peter Rütten (62) präsentieren die neuen Folgen wie gewohnt immer freitags um 22:15 Uhr.

Insgesamt zehn neue "cineastische Totalschäden" warten laut Mitteilung auf die Fans, darunter "Zombiber", "Malibu Express", "Die Mumie schlägt zurück" und "Zombie Shark". Nach einer kurzen Pause ab dem 10. Oktober geht es am 28. November mit vier weiteren Folgen weiter - bis zum großen "Clown"-Finale: Am 19. Dezember steht die Jubiläumsfolge mit "Der Clown" in ihrer linearen Premiere auf dem Programm.

Sven Martinek kommt zur Jubiläumsparty

Für den 4. September kündigt der Sender zudem eine große "SchleFaZ"-Jubiläumsparty in der Stadthalle Köln an, auf der die Fans "die ganze Wahrheit über 'Der Clown - Tag der Vergeltung'" erfahren sollen. Die beiden Hauptdarsteller des Streifens, Sven Martinek (61) und Eva Habermann (49), werden vor Ort zu Gast sein.

"Der Clown" war ursprünglich eine erfolgreiche RTL-Serie, die von 1998 bis 2001 lief und Sven Martinek als Privatdetektiv Max Zander etablierte. Der Versuch, den Serienerfolg ins Kino zu bringen, ging jedoch gründlich schief. "Der Clown - Tag der Vergeltung" wurde 2005 zu einem der größten deutschen Flops und verschwand schnell wieder aus den Kinos.

Neue Heimat für "SchleFaZ"

"SchleFaZ" lief viele Jahre erfolgreich auf Tele 5. Zum Jahresende 2023 ließ der Sender die Reihe jedoch auslaufen. Der RTL-Sender Nitro adoptierte schließlich das Format.

"Es ist die Liebe am Film, die Fans mit uns teilen", schwärmte Kalkofe einmal im Interview mit spot on news über das Erfolgsgeheimnis der Reihe. "Das eine ist, dass es einfach lustig ist, sich gemeinsam solche Filme anzuschauen, dabei einen zu trinken und Spaß zu haben. Das andere, dass solche Trash-Filme dich ein wenig in deine Kindheit und Jugend zurückführen. Sie regen deine Fantasie an."