"Der Bachelor" 2023: Rosenverteilung mal ganz anders

Die diesjährige "Bachelor"-Staffel fackelt nicht lange: Schon beim ersten Date wird aus einem Flugzeug gesprungen, beim zweiten auf Worte verzichtet und selbst die Rosenvergabe verläuft diesmal anders.

Nicht lang schnacken, Kopp in Himmel: Das erste Date der aktuellen "Bachelor"-Staffel (mittwochs, 20:15 Uhr, RTL und ) startet mit einer Mutprobe. Eingeleitet wird diese nicht wie sonst mit einem Brief, einer Videobotschaft oder überhaupt einer Einladung von Bachelor David Jackson (32). Stattdessen kommen vier maskierte Männer mit "Skydiving"-Shirts in die Villa und holen vier Frauen ab.

Könnte man auch schon als Mutprobe verstehen, das Aufregende kommt aber erst noch. Die Abenteuerlust ist besonders bei Tami (29) und Henriette (25) groß, Angelina (28) und Leyla (26) haben vor allem Angst, als sie vor dem Flugzeug auf David treffen. Der war schon zweimal Skydiven und ist umso begeisterter: "Das ist eines der geilsten Dinge, die man machen kann in seinem Leben!" Angelina ist beim Einsteigen wenig überzeugt: "Ich fange gleich an zu heulen".

Aber der Gruppendruck ist stärker als die Angst: Alle stürzen sich zusammen mit einem Fallschirmlehrer aus 4000 Metern Höhe in die Tiefe. Obwohl den meisten Körperkontakt zum Bachelor dabei Davids Flug-Guide hat, ist das Date dank Adrenalinkick für alle ein Volltreffer. Naja, außer für Layla. Die beschwert sich noch in der Luft: "Ich hasse dich David."

Danach heißt es erstmal runterkommen: Am Strand nimmt die Gruppe einen Drink ein. Das Highlight ist das Zweiergespräch mit Tami, bei dem sie ihm endlich ihren wahren Namen verrät: "Achtung, jetzt kommt's: Tamara". Im Anschluss darf Angelina noch bleiben. David und sie spielen "Mutter Vater Kind" in der Reptilien-Version und bringen Baby-Schildkröten ans Meer, um sie in die Freiheit zu entlassen. "Das war wirklich eine besondere Erfahrung", so David danach.

Das erste Einzeldate: Ohne Worte

Das erste Einzeldate bekommt Chiara (26). Zuerst muss sie sich dafür aber mit einem Trainer treffen, der ihr die Choreografie für einen "flirty Paartanz" mit viel Körperkontakt beibringt. Erst im zweiten Schritt trifft sie auf David. Ohne ein Wort miteinander gesprochen zu haben, tanzen die beiden im Lichtermeer auf einem Steg die Choreografie miteinander. Körpersprache statt Blabla, das ungewöhnliche Date begeistert beide. "Es hat sich so richtig angefühlt. Es war wirklich ein Volltreffer", freut sich David danach. "Das ist eine ganz andere Ebene von Intimität", findet Chiara. Die Gespräche danach sind tiefer als sonst, es geht um Fragen wie "Was ist Liebe?". Chiara beeindruckt den Bachelor mit ihren Ausführungen schwer: "Oft wollte ich ihr einfach nur Zuhören und hatte Aha-Momente. [...] Sowas find ich attraktiv, richtig attraktiv."

Erstmal wird aber wieder anderen Frauen zugehört: Das nächste Gruppendate geht an Manina (30), Saskia (29), Pamela (25), Jana (27), Alyssa (36), Coleen (27) und Fiona (29). Sie dürfen mit dem Bachelor auf eine Spritztour. Alle fahren wie eine aufgedrehte Kommune im VW-Bus durch Mexiko bis zu einer Beach-Bar, wo es zum mehr oder weniger unfreiwilligen Speed Dating kommt.

Alltagsrassismus beim Gruppendate

Saskia schießt sich dabei mit einem ihrer Sprüche ins Aus: Auf Davids Hautfarbe anspielend sagt sie vor der Gruppe, sie hätte gerne "dich als Schokolade". Für David ein No-Go: "Konnt' ich nicht drüber lachen." Auch bei der Nacht der Rosen kommt die Situation noch einmal zur Sprache. David erklärt: "Das löst was in mir aus, ob ich will oder nicht, unabhängig davon wie du es meinst..." Saskia entschuldigt und bedankt sich für die Erklärung, da sie als weiße Person solche Erfahrungen nicht gemacht habe.

Die Rosenverteilung läuft diesmal anders als jemals zuvor ab: David bittet die Frauen, die diese Woche kein Date bekommen haben und deshalb am meisten zittern, sich zu versammeln. Dann beschenkt er alle sieben schon vorzeitig mit ihren Rosen und erhebt das Glas auf sie: "Danke für eure Geduld!". Das gab's noch nie. "Was für ein Hammermensch", sind sich die Ladies nach dieser Geste einig.

Zum Schluss müssen zwei gehen, die ihre Chance hatten: Pamela (25) und Vanille-Saskia. Wobei David klarstellt, dass der Rauswurf nichts mit Saskias Äußerung zu tun hat. "Ich habe einfach an anderer Stelle gemerkt, dass ich nicht der Mann für dich und du nicht die Frau für mich bist." Einen freiwilligen Abgang gab es übrigens auch noch: Danielle (28) hat sich schon vor der Nacht der Rosen völlig überstürzt von der Show verabschiedet.