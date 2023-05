Deniz Yücel kritisiert Erdogan-Anhänger bei "Hart aber fair": Kein Wahlrecht mehr für Deutsch-Türken

Bei "Hart aber fair" drehte sich am Montag alles um die Präsidentschaftswahl in der Türkei. Unter Moderator Luis Klamroths Gäste mischten sich dieses Mal unter anderem FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff und Journalist Deniz Yücel.

Bei der Präsidentschaftswahl in der Türkei kommt es zur Stichwahl. Bleibt Erdogan oder kommt ein neuer Mann an die Nacht? Keiner der drei Kandidaten konnte die absolute Mehrheit holen. Die Zukunft des Landes bleibt also weiterhin offen. Deshalb widmete sich die ARD-Sendung "Hart aber fair" am Montag der Frage: "Noch kein Sieg: Wackelt der ewige Erdogan?".

FDP-Politiker: "Das war die weltweit wichtigste Wahl"

Zu Gast waren dieses Mal unter anderem der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff und der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel, der wegen seiner Arbeit ein Jahr lang in einem türkischen Gefängnis saß. Und so begann die Sendung direkt mit einem eindeutigen Statement des Bundestagsabgeordneten Lambsdorff: "Das ist die wichtigste Wahl dieses Jahres. Punkt. Auf der ganzen Welt."

Bei "Hart aber fair" ging es am Montag um die Wahl in der Türkei. 65 Prozent der Deutsch-Türken wählten Erdogan. © Screenshot ARD

Stichwahl: Aufgeheizte Stimmung in der Türkei

Dass es nach dem ersten Wahlgang nun aber nicht gleich ein Ergebnis gibt, sondern erst noch die Stichwahl abgewartet werden muss, betrachtet Lambsdorff mit großer Sorge. Denn diese Stichwahl sorge für eine aufgeheizte Stimmung in der Türkei. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass solche Zeiten zu Krisen oder gar Anschlägen führen können, so der FDP-Politiker.

Deutsch-Türken: Hat die Bundesrepublik bei Integration geschlafen?

Nach einer allgemeinen Analyse der Wahl fiel der Blick aller Gäste dann aber auf ein ganz anderes Thema: Was ist eigentlich mit all den Deutsch-Türken, die hier leben und bei dieser Wahl auch mit abstimmen durften? Hat Deutschland vielleicht bei der Integration von ehemaligen Gastarbeitern geschlafen? 65 Prozent wählten Erdogan (vorläufiges Wahlergebnis).

Journalist Deniz Yücel: Wahlentscheidung ist von Milieu abhängig

Wie fällten die stimmberechtigten Deutsch-Türken ihre Wahlentscheidung? Journalist Deniz Yücel will die Beweggründe und Umstände kennen: Die Wahlentscheidung von Türken, die in der Diaspora, also außerhalb der Türkei leben, sei vor allem von ihrem sozialen Milieu abhängig. Das sei ein "soziologischer Befund", kein Vorurteil, wie Yücel direkt klarstellte, als sich erste Kritik im TV-Studio laut machte.

Deniz Yücel ist Journalist selbst Deutsch-Türke, saß ein Jahr in türkischer Haft und sieht Erdogan kritisch. © Screenshot ARD

Deniz Yücel: "Problematisch, dass Türken außerhalb der Türkei mitwählen dürfen"

Kurz darauf stieß zur Diskussionsrunde noch ein weiterer Gast hinzu, der die Runde um eine neue Perspektive erweitern sollte. Sein Name Ufuk Varol, er ist Deutsch-Türke, geboren und aufgewachsen in Köln – und bekennender Erdogan-Wähler. Er gab den Erdogan-Anhängern in Deutschland ein Gesicht.

Deniz Yücel hörte gespannt zu, kann es aber nicht gutheißen. Er sagt: "Ich finde es grundsätzlich eigentlich problematisch, dass Sie, ich, Frau Sipar und dreieinhalb Millionen Türken in der Diaspora, die noch nie in der Türkei gelebt haben [...] trotzdem das Wahlrecht in der Türkei haben." Schließlich gehöre zur Demokratie ja eigentlich das Ziel, dass Wahl- und Wohnbevölkerung nicht allzu weit auseinander driften. Trotzdem merkte Yücel an, dass er aufgrund seiner türkischen Staatsbürgerschaft beim letzten Mal auch gewählt habe.

Dürfen deutsche Politiker Wahlwerbung fürs Ausland machen?

Zum Abschluss beschäftigte sich die Runde mit einer letzten Frage: Inwieweit darf die deutsche Politik und sogar die Bundesregierung ihre Meinung zu Wahlen im Ausland abgeben? Anlass hierfür war ein Beschluss des Parteivorstandes von Bündnis 90/Die Grünen und ein Video von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir. Den Rezipienten wurde scheinbar "durch die Blume" gesagt, nicht für Recep Tayyip Erdogan abzustimmen.

Doch diese Botschaften kam bei den Diskutierenden bei "Hart aber fair" gar nicht gut an. "Wir sollten als deutsche Politiker Bürgerinnen und Bürger anderer Länder nicht sagen, wen sie zu wählen und wen sie nicht zu wählen haben", sagt Alexander Graf Lambsdorff (FDP) zu den Äußerungen des Regierungspartners.

Deniz Yücel: "Der Wahlaufruf der Grünen war fahrlässig"

Auch Danyal Bayaz (grüner Finanzminister von Baden-Württemberg und Partner von Katharina Schulze) positionierte sich vor und nach der Türkei-Wahl. Er sei fassungslos, dass Erdogan nicht abgewählt worden sei. "Unerklärlich, dass angesichts von Wirtschaftskrise, Aushöhlung des Rechtsstaats und Versagen nach dem Erdbeben fast 50% seinen Kurs weiter unterstützen. Ernüchternd!", twitterte er. Vor der Wahl in der Türkei erklärte Bayaz der "RNZ": "Es ist die vielleicht vorerst letzte Chance, wieder auf den Weg von Demokratie und Rechtsstaat zurückzukehren."

Deniz Yücel hat dafür kein Verständnis. Bei "Hart aber fair" sagte er: "In so einer Situation, einen solchen, vollkommen überflüssigen Wahlraufruf zu starten, das war fahrlässig."