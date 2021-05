Demi Lovato sucht in neuer Show Kontakt zu Außerirdischen

Demi Lovato glaubt an außerirdisches Leben - und will nun auch die Welt davon überzeugen. In einer neuen Doku-Serie sucht sie Kontakt zu Aliens, um Frieden mit ihnen zu schließen und "uns alle zu retten".

12. Mai 2021

Demi Lovato hat sich eine neue Aufgabe gesucht. © gotpap/starmaxinc.com/ImageCollect

Demi Lovato (28) probiert etwas Neues: Der Popstar wird für eine neue Doku-Serie auf dem Streamingdienst Peacock von NBC nach UFOs und Aliens Ausschau halten. "Überraschung! Ich mache mich für meine neue Show 'Unidentified' auf den Weg, ein Abenteuer zu erleben, das nicht von dieser Welt ist und ich nehme euch mit auf die Reise." Sie könne es nicht erwarten, mehr von der neuen Show zu erzählen.

"Unidentified with Demi Lovato" nennt sich die vierteilige Serie, in der sie versucht, ihren besten Freund Matthew und ihre Schwester Dallas davon zu überzeugen, dass Aliens nicht nur existieren, sondern eventuell schon unter uns leben. Das Thema soll Demi Lovato, die laut einer Pressemitteilung wirklich an Außerirdische glaubt, ein echtes Anliegen zu sein. "Demi möchte durch Interviews mit Wissenschaftlern und von Alien entführten Menschen sowie mit ihren eigenen Experimenten genug über die Außerirdischen lernen, um eine Begegnung zu initiieren, Frieden mit ihnen zu schließen und uns alle zu retten",