"Deal or No Deal" kehrt mit Jörg Pilawa zurück

Die Koffer sind zurück: "Deal or No Deal" feiert 2027 sein Comeback in Sat.1. Jörg Pilawa übernimmt die Moderation des Gameshow-Klassikers, bei dem bis zu 100.000 Euro winken.

Der Gameshow-Klassiker "Deal or No Deal" feiert sein Comeback: Sat.1 bringt das beliebte Kofferspiel 2027 in einer Neuauflage zurück auf die Bildschirme, wie der Sender am Donnerstag bekannt gibt. Als Moderator führt Jörg Pilawa (60) durch die Sendung, in der die Kandidatinnen und Kandidaten um bis zu 100.000 Euro spielen.

Angedeutet hatte sich die Rückkehr bereits im Sommer. Auf der Ticket-Seite "MyShow" war für den 23. Juni die Aufzeichnung einer Pilotsendung mit Pilawa angekündigt. Eine Sendersprecherin wollte sich damals auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news nicht in die Karten schauen lassen: "Wir pilotieren aktuell mehrere Shows für die Sat.1-Access und die Sat.1-Prime-Time. Welche Shows wir in Sat.1 ausstrahlen, werden wir rechtzeitig ankündigen." Der Pilot hat offenbar überzeugt.

22 Koffer und ein Anruf von der Bank

In 22 Koffern verbergen sich Geldbeträge zwischen einem Cent und 100.000 Euro. Zu Beginn jeder Folge entscheidet sich die Kandidatin oder der Kandidat für einen Koffer, der zunächst verschlossen bleibt. Anschließend werden die übrigen 21 Koffer nach und nach geöffnet.

Je mehr kleine Beträge aus dem Spiel fliegen, desto größer die Chance auf den Hauptgewinn im eigenen Koffer. Es kann aber auch umgekehrt laufen. Nach jeder Runde meldet sich die geheimnisvolle "Bank" mit einem sicheren Angebot. Wer es annimmt, beendet das Spiel sofort. Wer ablehnt, zockt weiter, bis nur noch ein Koffer übrig ist.

Von Linda de Mol bis Wayne Carpendale

"Deal or No Deal" gehört zu den international erfolgreichsten Gameshow-Formaten. Den Grundstein im deutschen TV legte 2004 Linda de Mol (62) mit "Der Millionen-Deal". Ab 2005 prägte vor allem Guido Cantz (55) die klassische Sat.1-Ära mit den Koffern. Später übernahm Wayne Carpendale (49) eine Neuauflage, in der statt Koffern Boxen im Spiel waren.

Ob Pilawa der Show neuen Schwung verliehen kann? Der Moderator ist bei Sat.1 bereits als Quiz- und Gameshow-Gesicht im Einsatz: Aktuell moderiert er dort "Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?", das seit 2023 bei dem Sender läuft. Ab dem 27. August führt er zudem durch das neue Sat.1-Quiz "Wer ist Deutschlands Superhirn?".