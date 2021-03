David Schwimmer enthüllt Drehpläne der "Friends"-Reunion

Die "Friends"-Reunion scheint zum Greifen nah. Serienstar David Schwimmer verriet nun, dass es "in etwas mehr als einem Monat" so weit sei.

Was lange währt, scheint endlich gut zu werden: Die von Fans heiß ersehnte -Reunion könnte schon bald vor ihrer Fertigstellung stehen. Das ließ nun Schauspieler David Schwimmer (54) . Wie er Moderator Andy Cohen (52) verriet, werde er "in etwas mehr als einem Monat" nach Los Angeles reisen. Dort würde es "passieren".

"Endlich haben wir einen Weg gefunden, es sicher zu filmen", sagte Schwimmer über das Special. Weiter enthüllte er, dass Teile der Dreharbeiten "aus Sicherheitsgründen draußen" stattfinden würden. Einen Moderator gebe es auch. Dessen Namen wollte der Schauspieler allerdings nicht preisgeben. Nur so viel sei zu diesem Zeitpunkt verraten: "Es ist weder Ellen DeGeneres noch Billy Crystal."

Lisa Kudrow: Ausstrahlung "Anfang Frühling"

Wann das "Friends"-Special letztendlich beim Streamingdienst HBO Max zu sehen sein wird, ist noch unklar. Schwimmers Co-Star Lisa Kudrow (57) hatte im Januar dieses Jahres gemeint, dass es "Anfang Frühling" so weit sein würde. , dass bereits vereinzelte Szenen mit allen sechs Hauptdarstellern der Serie im Kasten seien. "Wir haben schon verschiedene Dinge gedreht", lauteten ihre Worte damals.

Ursprünglich war die Ausstrahlung der "Friends"-Reunion im Mai 2020 geplant. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie kam es jedoch zu wiederholten Verschiebungen. Ein Drehbuch soll es für das Aufeinandertreffen von Schwimmer, Kudrow, Jennifer Aniston (52), Courteney Cox (56), Matt LeBlanc (53) und Matthew Perry (51) nicht geben. Auch werden sie nicht in ihren Serienrollen, sondern als sie selbst auftreten. Die Stars sollen gemeinsam in Erinnerungen schwelgen, ihre Zeit am Set Revue passieren lassen und alte Anekdoten sowie persönliche Highlights zum Besten geben.