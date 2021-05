Dave Bautista spielt neben Daniel Craig in "Knives Out"-Fortsetzung

Hauptdarsteller Daniel Craig schlüpft erneut in seine Rolle als Detektiv Benoit Blanc. Jetzt steht ein weiteres Castmitglied der "Knives Out"-Fortsetzung fest.

Dave Bautista wird in "Knives Out 2" zu sehen sein.

Netflix wird zwei Fortsetzungen des Kinohits "Knives Out - Mord ist Familiensache" (2019) drehen. Dass Daniel Craig (53) erneut in seine Rolle als Detektiv Benoit Blanc schlüpft, war bereits bekannt. Jetzt ist ein neues Mitglied zum Cast gestoßen: Dave Bautista (52, "Army of the Dead") wird in der Fortsetzung mitspielen. "Hat 007 wirklich geglaubt, dass er mich aus einem Zug schubsen kann und das das Ende war?", witzelt der US-Schauspieler in einer Instagram Story und . Damit spielt Bautista auf seine Rolle als Mr. Hinx im James-Bond-Film "Spectre" (2015) an, in dem Craig den Geheimagenten mimte.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Die Produktion des ersten "Knives Out"-Sequels soll im Juni in Griechenland beginnen. Neben Daniel Craig waren in "Knives Out" auch Chris Evans (39), Ana de Armas (33), Jamie Lee Curtis (62), Michael Shannon (46), Toni Collette (48), Lakeith Stanfield (29) und Christopher Plummer (1929-2021) zu sehen. Bei Kosten von 40 Millionen US-Dollar spielte der Film weltweit mehr als 311 Millionen Dollar ein.