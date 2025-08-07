"Das Sommerhaus der Stars": Diese Paare ziehen zum Jubiläum ein

Schon bald feiert "Das Sommerhaus der Stars" seinen Geburtstag. Im September geht die Reality-Show in ihre zehnte Staffel. Diese Promis sind diesmal dabei.

Bereits seit Wochen wurde spekuliert, welche Promis mit ihren Partnerinnen oder Partnern im nächsten "Sommerhaus der Stars" mitmischen werden. RTL hat jetzt offiziell bekannt gegeben, wer in der Jubiläumsstaffel zu sehen sein wird. Außerdem geht es schon in wenigen Wochen los!

Vom Schauspieler bis zum Reality-Sternchen

In der mittlerweile zehnten Staffel des Reality-Erfolgsformats des Senders stellen sich ab Mitte September zunächst 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dem "Kampf der Promipaare". Ins "Sommerhaus" einziehen werden Schauspieler Jochen Horst (63) mit seiner Ehefrau Tina (52), der von den Hot Banditoz bekannte Sänger Silva Gonzalez (46) mit seiner Partnerin Stefanie Schanzleh (37) und Kult-Dschungelcamperin Hanka Rackwitz (56) mit ihrem Partner Pierre (54).

Reality-TV-Star Paulina Ljubas (28) bringt Tommy Pedroni (30) mit, ihre Reality-Kollegin Tara Tabitha (32) kommt mit ihrem Freund Dennis Lodi (30), Content Creator Ryan Wöhrl (23) hat seine Lina (25) dabei, Influencerin Edda (24) reist mit ihrem Freund Michael (27) an und Calvin Kleinens (33) jüngerer Bruder Marvin Kleinen (30) zieht mit Jennifer Degenhart (27) ein.

Bei diesem Cast, dürfte wieder für allerlei Drama gesorgt sein. Zwei weitere Paare rücken außerdem im Verlauf der Staffel nach. Dabei sind dann auch Louise Matejczyk (35) und Pascal Zadow (28) sowie Sarah Joelle Jahnel (36) und Ersin (37).

Der Sender feiert laut einer Mitteilung das Jubiläum des Formats voller "Krach, Konflikte und Couple-Kampf" im TV ab dem 16. September. Los geht es mit den elf neuen Episoden zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr. Eine Woche zuvor sind die frischen Folgen vorab zu sehen.