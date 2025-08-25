Das sind die neuen "Bauer sucht Frau International"-Kandidaten

Von Schweden bis Australien, von Alpakas bis zu Mini-Eseln: In Staffel acht von "Bauer sucht Frau International" hoffen sieben Singles auf Zuschriften. Mit dabei ist auch ein Ire in Schweden, der trotz einer schweren Diagnose nach der großen Liebe sucht.

Ein Ire aus Schweden im deutschen Fernsehen: Turner hofft bei "Bauer sucht Frau International" seine große Liebe zu finden.

Die siebte Staffel endete zwar erst im Juli 2025, doch Inka Bause (56) richtet den Blick bereits nach vorn: Am Sonntag präsentierte RTL die Single-Landwirte der achten Staffel von "Bauer sucht Frau International". Unter den sieben Kandidaten ist auch Turner (64), der für echtes internationales Flair sorgt. Der gebürtige Ire lebt heute auf der schwedischen Insel Öland, wo er einen alten Bahnhof in einen Selbstversorgerhof verwandelt hat.

Sein Geld verdient Turner als Gärtner und Kachelofenbauer. In seiner Freizeit spielt der Rock'n'Roll-Fan Schlagzeug oder schraubt an einem Land Rover Defender.

Diagnose Parkinson für Bauer Turner

Vor vier Jahren erhielt der Ire eine unerwartete Diagnose. Nachdem er wegen zitternder Finger einen Arzt aufgesucht hatte - "Ich dachte, es kommt vom Steineheben und Mauernbauen" - stellte sich heraus, dass er an Parkinson erkrankt ist.

Noch spürt der älteste Kandidat der Staffel keine Einschränkungen durch die Krankheit. Angst vor der Zukunft habe er nicht. Jetzt sucht Turner nach sieben Jahren als Single eine Partnerin. Sie sollte wie er die Natur und Tiere lieben, gerne Musik hören und humorvoll sein.

Von Österreich bis Costa Rica

Neben Turner suchen vier weitere Männer und zwei Frauen nach der großen Liebe. Die Spanne der Länder reicht von Österreich, wo Franz (53) in den Bergen lebt, bis Costa Rica. Im mittelamerikanischen Regenwald baut Matthias (57) Bananen und Süßkartoffeln an. Im italienischen Südtirol betreibt Andreas (46) einen Milchviehhof, während Hobbylandwirt Florian (40) wie Turner in Schweden wohnt.

Die alleinerziehende Mutter Nadine (47) züchtet in Dänemark Hunde und Miniaturesel. Klara (39) hat es nach Australien verschlagen, in Tasmanien lebt sie mit Alpakas und Schafen.

Interessierte Männer und Frauen können sich ab sofort für die Landwirte bewerben. Die achte Staffel von "Bauer sucht Frau International" soll 2026 ausgestrahlt werden.