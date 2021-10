Das sind die bisherigen "Sommerhaus"-Siegerpärchen

Am 28. Oktober steigt das große "Sommerhaus der Stars"-Finale. Welche Paare haben sich in den bisherigen Staffeln als Sieger durchsetzen können?

Wer wird das "Promipaar 2021"? Das Finale von "Das Sommerhaus der Stars" steigt am 28. Oktober (20:15 Uhr bei RTL, auch via TVNow). Peggy Jerofke (44) und Steff Jerkel (53), Lars Steinhöfel (35) und Dominik Schmitt (31) sowie Sissi Hofbauer (25) und Ben Melzer (34) kämpfen um den Final-Einzug. Im Finale müssen die verbliebenen Paare dann wieder in einem Entscheidungsspiel ran. Welche Promis gingen in den vergangenen fünf Staffeln als Gewinner hervor?

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Xenia Prinzessin von Sachsen und Rajab Hassan

Die erste Staffel von "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" fand 2016 statt. Prinzessin Xenia von Sachsen (35) und Rajab Hassan waren die ersten Gewinner der RTL-Sendung und ergatterten den Titel "Promipaar 2016". Im Finale traten sie unter anderem gegen Thorsten Legat (52) und seine Frau Alexandra an und konnten beim Spiel "Geld und Liebe" punkten. Dabei mussten die Männer ihre Partnerinnen, denen die Augen verbunden waren, durch das Spiel leiten. Das Gewinnerpaar, das 2015 einen Sohn bekam, trennte sich jedoch wenige Monate nach dem Triumph in der Sendung.

Nico Schwanz und Saskia Atzerodt

Staffel zwei im Jahr 2017 entschieden Nico Schwanz (43) und Saskia Atzerodt (29) für sich. Nico Schwanz sammelte bereits vor dem "Sommerhaus" TV-Erfahrung, etwa bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", und auch Saskia Atzerodt ist im TV keine Unbekannte. Sie war als Kandidatin bei "Der Bachelor". Schon vor der Teilnahme an der RTL-Sendung führten die beiden eine On-Off-Beziehung. Nach ihrem Triumph machte Schwanz Atzerodt einen Heiratsantrag. Doch zur Hochzeit kam es nicht. Stattdessen hagelte es Vorwürfe. Kurze Zeit später folgte die endgültige Trennung.

Uwe und Iris Abel

2018 holten das "Bauer sucht Frau"-Paar Uwe (55) und Iris Abel (53) den Sieg. Im Finale der dritten Staffel ging es gegen Society-Lady Shawne Fielding (52) und den ehemaligen Eishockey-Profi Patrick Schöpf (52). Nach dem 17-tägigen Zusammenleben mit den anderen Paaren hatten der Landwirt und seine Frau offenbar noch die meiste Energie. Die beiden sind auch heute noch zusammen. Der Schweinebauer, der zuletzt bei "Promi Big Brother" teilnahm, und seine jetzige Ehefrau lernten sich 2011 bei den Dreharbeiten von "Bauer sucht Frau" kennen und lieben. Für ihn zog Iris von München nach Dötlingen. 2013 folgte die Hochzeit.

Elena Miras und Mike Heiter

Trotz jeder Menge Zickereien haben die "Love Island"-Teilnehmer Elena Miras (29) und Mike Heiter (29) gezeigt, dass sie als Paar zusammenhalten. In Staffel vier setzten sie sich durch. Für das 50.000-Euro-Preisgeld musste sich Heiter auch im Finale 2019 vor laufender Kamera wüste Beschimpfungen seiner Freundin gefallen lassen. Die schien nach dem Sieg alles vergessen zu haben und fiel ihm um den Hals.

Die beiden lernten sich 2017 bei der Dating-Reality-Show "Love Island" kennen. Miras gewann die Sendung, allerdings nicht mit Heiter, sondern ihrem damaligen Auserwählten Jan Sokolowsky (32). Nach der Show ging die Beziehung mit Sokolowsky in die Brüche und Miras kam mit Heiter zusammen. Mit ihm bekam die Schweizerin im August 2018 Töchterchen Aylen. Die Beziehung hielt bis September 2020. Beide Realityshow-Teilnehmer sind mittlerweile wieder glücklich vergeben.

Andreas und Caro Robens

Im November 2020 machten sie das Rennen: TV-Auswanderer Andreas (54) und Caro Robens (42) setzten sich gegen Diana Herold (47) und Michael Tomaschautzki (48) durch. Die beiden eckten nicht nur mit ihren Konkurrenten an, auch zwischen ihnen kam es einige Male zum Streit. Im Finale lieferten sie jedoch einen Auftritt als starkes Duo.

Im Dezember 2020 krönte das Paar sein erfolgreiches Jahr noch mit einer besonderen Feier: Auf Mallorca gaben sie sich zehn Jahre nach ihrer Hochzeit zum zweiten Mal das Jawort. Einige ehemalige "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer wollten den besonderen Tag ihrer Kollegen nicht verpassen: Ex-"Bachelor" Andrej Mangold (34), die YouTuber Lisha und Lou sowie Annemarie Eilfeld (31) und Partner Tim Sandt waren bei der Zeremonie dabei. Die Robens lernten sich 2010 auf Mallorca kennen und heirateten kurze Zeit später. Seit einigen Jahren werden sie von der VOX-Sendung "Goodbye Deutschland" begleitet.

Die Kandidaten der sechsten Staffel

Wer war im "Sommerhaus" der sechsten Staffel mit von der Partie? Diese Pärchen waren Teil der Promi-WG: Moderator Mola Adebisi (48) und Adelina Zilai (33), die "Love Island"-Stars Samira (24) und Yasin Cilingir (30), Transgender-Ikone Benjamin Ryan Melzer (34) und Elisabeth Marie Hofbauer, Schlagersänger Almklausi (52) und Frau Maritta (35), das Schauspielerpaar Roland Heitz (63) und Janina Korn (37), der "Unter uns"-Star Lars Steinhöfel (35) und Dominik Schmitt (31), Schauspielerin Jana Pallaske (42) und Freund Sascha Girndt (44), Schauspielerin Michelle Monballijn (42) und Mike Cees-Monballijn (33) sowie die "Goodbye Deutschland"-Stars Peggy Jerofke (45) und Stephan Jerkel (53).