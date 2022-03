"Das perfekte Promi Dinner - Dschungel-Spezial" fällt aus

Enttäuschung für die Fans: VOX streicht "Das perfekte Promi Dinner - Dschungel-Spezial". Dafür treten Filip Pavlovi? und Co. bei "Grill den Henssler" an.

Fast sechs Wochen nach dem Dschungelcamp-Finale bei RTL warten die Fans weiterhin vergeblich auf "Das perfekte Promi Dinner - Dschungel-Spezial". "Aktuell ist aus programmplanerischen Gründen kein 'Das perfekte Promi Dinner - Dschungel-Spezial' geplant, bestätigt VOX auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

In den vergangenen Jahren gehörte die Dschungel-Ausgabe des beliebten VOX-Formats "Das perfekte Dinner" fast schon zur Tradition. In unterschiedlichen Gruppen bekochten sich die Kandidatinnen und Kandidaten gegenseitig. Ganz müssen die Fans jedoch nicht auf ein Wiedersehen mit den Dschungelcamp-Stars verzichten.

Der amtierende Dschungelkönig Filip Pavlovi? (27) sowie Anouschka Renzi (57) und Harald Glööckler (56) treten am 10. April (20:15 Uhr, VOX) in einem Dschungel-Spezial gegen Steffen Henssler (49) in seiner Erfolgsshow "Grill den Henssler" an. Am Herd müssen die ehemaligen Dschungelcamp-Stars dann beweisen, dass sie nicht nur Reis mit Bohnen kochen und sich gegen den TV-Koch behaupten können.